Мнение: Выпускник Оксфорда

Удивительная история из Волгограда – про тамошнего жителя Александра Томарева:

«Если я не пойду, кто тогда пойдет?»: в Волгограде похоронили 28-летнего выпускника Оксфорда, погибшего на Украине. С Александром Томаревым простились в его день рождения. Погиб он в день рождения отца”

Судя по всему, был он в семье единственным ребенком. Пошел он добровольцем, погиб почти сразу, оставил мать-старушку абсолютно безутешной.

“— После Англии он вернулся в Россию и сам пошел на срочную службу, — рассказали друзья семьи. — Потом работал в сфере информационных технологий. Друзья говорят, что волгоградец писал стихи, увлекался музыкой, туризмом и многими другими вещами”. И далее:

“— За годы учебы он обрел поистине энциклопедические знания, много друзей по всему миру, будто магнитом притягивая себе людей, — сообщили в ходе церемонии. — Едва прозвучал призыв о частичной мобилизации, Александр одним из первых пошел в военкомат и записался добровольцем. «Если я не пойду, то кто же пойдет?» — под этим девизом прошла его короткая, но удивительно яркая жизнь. Он осветил путь всем, кто был рядом и кто окружал его”.

Печальный, но очень интересный и даже озадачивающий кейс. Стоило ли учиться 8 лет в Англии, чтобы потом за несколько дней погибнуть где-то на Украине? Возможно, дело отчасти было в том, что парень, видимо, в самом деле горячо переживающий за родную страну и вернувшийся, просто ощущал свою невостребованность на родине. Как-то непросто представить себе, что делать выпускнику Оксфорда в Волгограде; куда применять полученные знания? В рекрутерских агентствах для обозначения таких работников есть ёмкое понятие – overqualified, что можно перевести как “чересчур квалифицированный для”. Как ни странно, специалисты в области подбора персонала считают, что с точки зрения пригодности к работе на определенной должности такие кандидаты едва ли не хуже, чем их противоположность – недостаточно квалифицированные. Насчет последних хотя бы есть надежда, что они научатся со временем; а вот overqualified… В их случае время – как кислота, оно разъедает у них всякую мотивацию. И – неизбежный финал: слишком квалифицированные начинают искать, куда бы свалить. После чего уходят при первой возможности.

Именно поэтому опытный эйчар никогда не заполнит вакансию таким умником – понимая, что это лишь временное решение, кандидат соскочит, и начинай всё сначала.

Возможно, что в случае с Александром сработала та же закономерность. В нашей, в общем чрезвычайно примитивной экономике класса “купи-продай” приобретенные им опции ДЛЯ ЖИЗНИ оказались маловостребованны. Но как всегда – родина любезно согласилась принять молодого человека для смерти. Смерти здесь всегда нужны, на них есть спрос. Правда, чтобы удовлетворить это желание Родины, ему было совершенно необязательно 8 лет учиться в Оксфорде. Смерти все равно, Родине – тоже.