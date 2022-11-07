 

В Госдуме предложили уменьшить число иноагентов, чтобы «не обесценивать звание»

07.11.2022, 15:33, Разное
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Один из соавторов оригинального законопроекта об иноагентах поделился со СМИ мнением о том, что его закон часто применяют не по назначению.

Это приводит к уменьшению значимости почётного статуса иноагента в глазах простых обывателей. По его мнению, численность иноагентов уже давно значительно превышает то число, на которое они вместе с остальными депутатами рассчитывали при разработке правовой нормы.

– Мы изначально как вообще планировали: выбрать 20-30 человек и дать им звание иноагента. Какой-никакой, но тоже статус, как у диссидентов в Советском Союзе, – говорит он. – Но потом подумали: мы же не в СССР, там и путёвку на Север могли выдать. И во что это в итоге вылилось? Теперь этим статусом никого не удивишь, каждый второй на улице – иноагент. Звание обесценивается. Надо пересматривать нынешнюю практику.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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