Почему волосы спутываются и что с этим делать: простые способы предотвращения проблемы и лайфхаки по ее устранению

Спутанность волос может быть романтичной картинкой, если только это не происходит постоянно. Использование утюжков, бигуди, фенов и инструментов для горячей укладки, неправильные методы мытья и даже некоторые прически могут превратить локоны в джунгли. Пора прекратить это! Вот несколько простых методов, которые сохранят пряди увлажненными, гладкими и распутанными, а также лайфхаки, как бороться с колтунами.

Что вызывает спутывание волос

Может быть несколько причин, по которым волосы постоянно спутываются:

недостаток влаги, который приводит к трению и натяжению и, как следствие, к спутыванию; без ежедневного расчесывания жир, косметика и грязь, которые накапливаются с течением времени, могут нарушить здоровье волос и привести к еще большему количеству колтунов; если не стричь кончики, они начнут сечься и ломаться, а также будут более подвержены спутыванию; спать с распущенными волосами вредно, так как это тоже может привести к колтунам; нельзя ложиться спать и с мокрыми волосами, поскольку эту приводит к чрезмерной пушистости и ломкости; поврежденные кутикулы из-за горячей укладки или сушки феном могут привести к поломке волосяных стержней и вызвать трение, что приведет к спутанности.

Как остановить спутывание волос

Примите как правила эти советы:

Кондиционируйте волосы. Простого мытья недостаточно — всегда нужно наносить кондиционер, который будет удерживать влагу и обеспечивать более легкое расчесывание. Используйте расческу с широкими зубьями, так как она более эффективно удаляет узлы, не вытягивая волосы. Всегда начинайте с концов и продвигайтесь к корням. Расчесывайтесь, перед тем как мыть волосы, — это предотвратит спутывание при использовании шампуня. И не расчесывайтесь, пока волосы мокрые, так как они более склонны к ломкости. Промойте холодной водой. Это простой, но эффективный шаг. Горячая вода открывает кутикулы, что приводит к спутыванию и завивке. Ополаскивание холодной водой предотвратит их ломкость и спутывание. Полегче с полотенцем. Скручивание и энергичное растирание волос махровым полотенцем сразу после душа может привести к выпадению и ломкости, а также нарушить структуру кутикулы, что приведет к секущимся кончикам и вьющимся волосам. Защищайте волосы во время сна. Купите шелковую наволочку, так как она не вызывает трения и предотвращает спутывание волос. Избегайте хлопчатобумажных тканей, поскольку они имеют грубую текстуру. Перед сном заплетите косу или соберите волосы в свободный пучок. Регулярно смазывайте волосы маслом. Органическое кокосовое масло — отличный способ увлажнить локоны и предупредить образование колтунов. Используйте маски для волос. Их применение один раз в неделю поможет значительно улучшить текстуру волос и восстановить их влажность. Избегайте использования инструментов для горячей укладки — они могут негативно сказаться на нежных локонах. Используйте средства для распутывания: спреи, сыворотки и кондиционеры. Избегайте продуктов, содержащих спирт: он высушивает волосы и портит их текстуру, что приводит к спутыванию и ломкости.

Советы по уменьшению колтунов: спорт и сон

Если вы хотите, чтобы волосы не спутывались во время плавания или занятий спортом, то лучше всего заплести их в косу или собрать в хвост. Они спутаются от пота и грязи, если будут распущены. Завязывать волосы рекомендуется и перед сном.

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Расчесывание

Всегда используйте пальцы, чтобы ослабить узлы, прежде чем использовать гребень. Это может существенно уменьшить размер спутанного клока и сделать распутывание менее болезненным. Кроме того, разделите волосы на проборы, прежде чем их распутать.

Подстригайте волосы каждые три месяца, чтобы избавиться от секущихся кончиков. Если вы не можете удалить клок, то лучше обрежьте его, если другие методы не работают, чтобы избежать увеличения его размера.

Уход за локонами

Смажьте волосы натуральным маслом за час до мытья шампунем. Регулярно мойте голову и расчесывайте их несколько раз в день.

Расчесывание мокрых волос может привести к их выпадению и ломкости. Вместо этого используйте свои пальцы, чтобы удалить колтуны сразу после мытья. И наносите несмываемый кондиционер сразу после мытья головы. Это не только сделает волосы послушнее, но и уменьшит пушистость. Избегайте использования средств для укладки, так как они будут способствовать спутыванию волос.

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Используйте натуральные домашние маски для волос с йогуртом и медом для глубокого ухода за волосами каждые пару недель. Выходя на улицу, наденьте шарф или шапку, чтобы защитить их от солнца, ветра, пыли.

Несколько простых советов, которые помогут распутать волосы

Устранение сухих колтунов особенно болезненно. Для того чтобы безболезненно удалить их, нанесите на колтун мусс или сыворотку, разгладьте их пальцами, а затем уже используйте расческу.

Использование слишком большого количества лака или фиксирующего геля для волос может сделать локоны жесткими и привести к спутанности. Чтобы избавиться от этого неприятного явления, используйте увлажняющее масло. Оно также поможет смягчить сухие кончики. Осторожно помассируйте маслом проблемную область и расчешите волосы расческой.

Пока волосы еще влажные после мытья, следует сразу нанести сыворотку, прежде чем пытаться распутать их пальцами. Это поможет сохранить локоны мягкими и гладкими, а также предупредить образование колтунов.

Со спутанными волосами трудно справиться, кроме того, колтуны становятся причиной чрезмерного выпадения волос и ухудшения их здоровья. Советы, упомянутые в статье, помогут распутать и предотвратить спутывание волос. Соблюдение этих правил и поддержание надлежащего режима ухода помогут управлять своими волосами и сохранить их.

Кстати, обратите внимание на количество средств, которые используются для волос: слишком много косметики принесет больше вреда, чем пользы. Не забывайте всегда следовать рекомендациям по применению.