 

Теперь и умрет на чужбине: власти запретили Пугачевой выезжать из Израиля более чем на три месяца

07.11.2022, 15:15, Разное
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Гражданкой Израиля Народная артистка Советского Союза стала 22 мая 2022 года, получив в Иерусалиме паспорт. Вместе с ним Пугачева получила “саль клита” – так называемую “корзину абсорбции”. Это денежная помощь репатриантам, предназначенная для обустройства на первоначальном этапе по приезду в Израиль. На протяжении первых шести месяцев Алле Борисовне на Земле обетованной будут перечисляться средства для существования – прожиточное пособие (“автахат ахнаса” или “дмей киюм”). А на протяжении первого года жизни там она будет получать и дотацию на аренду жилья.

Но
Министерство алии и интеграции предупредило певицу, что если она покинет страну более чем на три месяца, то сразу же лишится всех выплат и пособий лишится. А суммы там серьезные. Израильские власти выделили Алле Пугачевой примерно 19 тысяч шекелей (341 тысяч рублей) на каждый месяц. Это около 47 тысяч рублей в месяц. Каждый из ее детей получит в сумме за полгода 7399 шекелей (128 тысяч рублей). Так что, видимо, на чужбине российская звезда и умрет…

Напомним, накануне присоединения к России новых территорий Алла Пугачева из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом улетела на Землю Обетованную, где и так провела большую часть этого года. Некогда главная российская певица пополнила ряды миллиона выходцев из России. Она стала израильтянской по мужу – финансируемому Украиной Максиму Галкину. Его мать – чистокровная еврейка – похоронена в Израиле.


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