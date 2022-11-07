 

Васильев в объятьях Волочковой: Раскрыт секрет «вечнозеленой девственности» балерины

07.11.2022, 15:10, Разное
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Александр Васильев на Неделе моды Вячеслава Зайцева оказался в объятиях Анастасии Волочковой. Эксперт фэшн-индустрии раскрыл секрет «вечнозеленой девственности» эпатажной балерины.

Накануне в столице прошла Неделя моды Вячеслава Зайцева, гостями которой стали многие отечественные селебрити. Среди них были как эксперты по стилю, так и артисты и другие публичные личности. Так, мероприятие свело вместе историка моды Александра Васильева и балерину Анастасию Волочкову. Причем специалист фэшн-индустрии оказался в объятиях бывшей примы Большого театра.

Эта встреча настолько впечатлила Васильева, что он раскрыл секрет «вечнозеленой девственности» танцовщицы, которой в январе исполнится уже 47 лет. При этом на ней было надето кружевное платье черного цвета, которое оказалось в тон пиджака стилиста. По его мнению, достичь хорошего внешнего вида можно упражнениями. При этом Александр Васильев не уточнил, какие именно занятия он имеет в виду.

Кроме того, сохранить «девственность» в «вечнозеленом» состоянии можно также застежкой «молния». Многие подписчики страницы Волочковой в соцсети оказались в недоумении, что же имел в виду эксперт по моде. Как известно, знаменитая балерина до сих пор легко садится на шпагат, что с легкостью демонстрирует на фото. Кроме того, практикует артистка и упражнения Кегеля для крепости мышц, в том числе, интимных. Интриги добавила и фраза Васильева, который назвал танцовщицу «маленькой развратной девочкой».

При этом не все комментаторы публикации в профиле Анастасии Волочковой оценили ее внешний вид. Так, некоторым фолловерам ее платье от Татьяны Дорониной показалось безвкусным и похожим на оконную занавеску. А дополнявшие наряд замшевые сапоги хейтеры назвали «сельским клубом 50+».


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