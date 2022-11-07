 

Адвокат Гордон прокомментировала возвращение Собчак в Россию

07.11.2022, 15:10, Разное
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Екатерина Гордон прокомментировала слухи о вероятном возвращении в Россию Ксении Собчак. По мнению находящейся в положении адвоката, светская львица переусердствовала с драматизмом.

Как сообщают источники, после почти двухнедельного отсутствия в РФ на родину вернулась Ксения Собчак. Ее приезд на родину вызвал неоднозначную реакцию в обществе, многие публичные личности высказали свое негативное отношение к журналистке. Прокомментировала данное событие и находящаяся сейчас в положении Екатерина Гордон. По ее мнению, бывшая ведущая «Дома-2» слишком усердно устраивает постановочные шоу.

Такие выводы Гордон сделала после просмотра видео с побегом Ксении Собчак из страны. Однако все усилия светской львицы оказались бессмысленными и не стоят даже выеденного яйца. В язвительном стиле адвокат высказала «приветствие» беглянке, отметив, что трагизм ведущей шоу «Осторожно, Собчак!» был фальшивым. В итоге, перебравшись по израильскому паспорту в Литву, она была вынуждена вернуться в РФ.

Гордон акцентировала внимание подписчиков своего профиля в одной из соцсетей на показных страданиях телезвезды. Вместе с супругом Константином Богомоловым Ксения Собчак была замечена в районе Пскова при переходе границы. Напомним, перед выездом селебрити против нее было возбуждено уголовное дело. Ведущей вменяется вымогательство, при этом уже два сотрудника команды журналистки арестованы. Стоит отметить, что мать Ксении Собчак Людмила Нарусова не подтверждает слухи о возвращении дочери в Россию.


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