Имельда Стонтон рассказала, каково было играть Елизавету II после ее смерти

Образ королевы Елизаветы II в пятом сезоне сериала Netflix “Корона” воплотила 66-летняя британская актриса Имельда Стонтон, наиболее известная ролью Долорес Амбридж в “Гарри Поттере”. Напомним, что сама Елизавета скончалась в начале сентября — как раз в то время шел заключительный этап производства новых серий, который из уважения к королевской семье на время траура пришлось приостановить.

В диалоге с журналистами издания Stellar Стонтон призналась, что на фоне кончины монарха эта роль стала для нее “ужасающей перспективой”. Впрочем, несмотря на сложности, актриса назвала работу в “Короне” отличным опытом.

Но производство было таким грандиозным, а эти люди интересные и сложные, – сказала она.

Также в интервью Stellar актриса ответила на критику зрителей, которые обвиняют сериал в неправдоподобности.

Мы все стараемся придерживаться очень правдивой линии, и задача играть людей, которые, по сути, ограничены своими жизнями, своим долгом и своими отношениями, в некоторых случаях является большим актерским вызовом, – сказала она. – Так что пытаться поддерживать стандарты на уровне предыдущих четырех сезонов было привилегией.

Выступая в эфире Radio Times на днях она также вспомнила свои ощущения после новости о смерти королевы.

В ту ночь я была безутешна. И была очень рада, что на следующий день мне не нужно работать. Как бы они снимали меня с таким выражением лица?

Пятый сезон “Короны” выйдет на Netflix 9 ноября. В новых сериях зрителям покажут самые мрачные эпизоды из жизни королевской семьи. Начало повествования придется на 1992 год, когда Чарльз и Диана официально расстались (развелись они лишь 5 лет спустя), а закончится трагической гибелью принцессы в парижском тоннеле в 1997-м. В сети уже появились первые официальные кадры и постеры с новыми актерами сериала.

Пару недель назад исполнители ключевых ролей Имельда Стонтон, Элизабет Дебики и Доминик Уэст дали большое интервью Entertainment Weekly и подробнее рассказали о том, что ждет нас в новом сезоне.