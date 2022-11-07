 

Имельда Стонтон рассказала, каково было играть Елизавету II после ее смерти

07.11.2022, 14:49, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Образ королевы Елизаветы II в пятом сезоне сериала Netflix “Корона” воплотила 66-летняя британская актриса Имельда Стонтон, наиболее известная ролью Долорес Амбридж в “Гарри Поттере”. Напомним, что сама Елизавета скончалась в начале сентября — как раз в то время шел заключительный этап производства новых серий, который из уважения к королевской семье на время траура пришлось приостановить. 

В диалоге с журналистами издания Stellar Стонтон призналась, что на фоне кончины монарха эта роль стала для нее “ужасающей перспективой”. Впрочем, несмотря на сложности, актриса назвала работу в “Короне” отличным опытом.

Но производство было таким грандиозным, а эти люди интересные и сложные, – сказала она.

Также в интервью Stellar актриса ответила на критику зрителей, которые обвиняют сериал в неправдоподобности.

Мы все стараемся придерживаться очень правдивой линии, и задача играть людей, которые, по сути, ограничены своими жизнями, своим долгом и своими отношениями, в некоторых случаях является большим актерским вызовом, – сказала она. – Так что пытаться поддерживать стандарты на уровне предыдущих четырех сезонов было привилегией.

Выступая в эфире Radio Times на днях она также вспомнила свои ощущения после новости о смерти королевы.

В ту ночь я была безутешна. И была очень рада, что на следующий день мне не нужно работать. Как бы они снимали меня с таким выражением лица?

Пятый сезон “Короны” выйдет на Netflix 9 ноября. В новых сериях зрителям покажут самые мрачные эпизоды из жизни королевской семьи. Начало повествования придется на 1992 год, когда Чарльз и Диана официально расстались (развелись они лишь 5 лет спустя), а закончится трагической гибелью принцессы в парижском тоннеле в 1997-м. В сети уже появились первые официальные кадры и постеры с новыми актерами сериала.

Пару недель назад исполнители ключевых ролей Имельда Стонтон, Элизабет Дебики и Доминик Уэст дали большое интервью Entertainment Weekly и подробнее рассказали о том, что ждет нас в новом сезоне.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01.22 / Эксперт Михаил Колодочкин рассказал, когда автопроизводители откажутся от машин на механике

04.06.21 / Feduk стал первым российским амбассадором Ray-Ban

12.08.22 / Открылся сайт программы “Миллион призов” для участников онлайн-голосования 9-11 сентября

06.01.22 / В полиции Алматы заявили о гибели десятков протестующих

04.12.21 / Мнение: Дело Снидинова

19.08.20 / В мире: Достройке «Северного потока-2» угрожает шпионаж

29.03.22 / Мнение: Коротко по Украине. 28.03.2022

07.11.22 / Гленн Гринвальд – цензура — это центральная часть политической стратегии демократов

14.11.21 / Загадочный сливовый или горячий кофейный: темная помада для разных оттенков кожи (как подобрать)

14.06.22 / Швеции и Финляндии будет сложнее вступить в НАТО, чем они думали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика