Участницы Spice Girls воссоединились на праздновании 50-летия Джери Холлиуэлл

50 лет Джери Холлиуэлл, прозванной из-за рыжего цвета волос Джинджер Спайс, исполнилось еще в августе. Отметить юбилей певица планировала еще в сентябре, но вечеринку пришлось отложить в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы II. И вот, в начале ноября Джери, наконец, удалось собрать своих звездных друзей и оттянуться по полной программе — по сведениям Daily Mail, певица потратила на мероприятие более 400 000 фунтов стерлингов.

Вечеринка получилась действительно грандиозной. Поздравить Джерри приехали не только ее супруг Кристиан Хорнер и 16-летняя дочерь Блубелл от предыдущего брака с режиссером-сценаристом Сашей Джервази, но и бывшие коллеги по Spice Girls и по совместительству давние подруги: Виктория Бекхэм, Эмма Бантон и Мелани Си.

Экс-“перчинки” с удовольствием танцевали вместе и даже исполнили свои золотые хиты. Отметим, что празднование юбилея Джери совпало и с другой годовщиной — 25-летием группы Spice Girl. Впрочем, девушкам так и не удалось собраться в полном составе. На вечеринке не смогла присутствовать пятая участница — 47-летняя Мел Би, которая недавно объявила о помолвке со стилистом по волосам Рори Макфи. А чуть раньше, в мае этого года, Мел Би получила орден из рук принца Уильяма.

Всего на вечере присутствовало около 160 гостей, включая Дэвида Бекхэма, который сопровождал Викторию, Поппи Делевинь, Холли Уиллоуби, Майлин Класс, Александра Берк, Райлан Кларк, Крис Эванс и другие знаменитости. Помимо роскошного ужина и фейерверков с кострами, праздник не обошелся без живого концерта джаз-свинг группы. В конце вечера на сцену вышла легендарная певица Ширли Бэсси, которая также поздравила Джери выступлением.

Отметим, что для одной из бывших “перчинок”, Мелани Си, минувшее лето оказалось более, чем насыщено событиями. В августе она рассталась со своим продюсером и бойфрендом Джо Маршаллом после семи лет романа, а в сентябре впервые откровенно заявила о сексуальных домогательствах, которым подверглась, когда выступала в составе Spice Girls.