Оформляй всё на жену! – Личное мнение

Молодой муж немолодой Поплавской рассказал, что всё у них оформляется на жену:

«Я все записываю на Яну как олигарх. Шучу… Но просто все на Яну оформляем», — рассказал мужчина Комсомольской правде.



Фото: Соцсети

В чём причина такого решения?

Муж Поплавской этого не объяснил. Наверное, и сам не знает.

Зато у самой Поплавской в прошлом — трудный развод. Лет десять назад она бегала в телевизор и рассказывала, как делит имущество при разводе, как мир жесток, как вообще всё не так или так, но не очень — деталей не помню.

Кто прав там был, а кто — неправ, я, честно говоря, не знаю, но выводы Поплавская сделала правильные — намного спокойнее, когда всё оформлено на тебя.

Пусть от раздела совместно нажитого это не спасёт, зато и без тебя твоё не поделят — всё ведь записано на тебя. Дом, машина, квартира, дачу, пиджаки замшевые, магнитофоны и вообще всё. Вон, шуба какая богатая на баб Яне — жалко отдавать.

Так спокойнее. И в брачном договоре можно прописать, что при разводе каждый остаётся при том, что имеет. Ну, это в идеале бы так ещё сделать.

Нет, а чего? Не оставаться же на старости лет и в габаритных формах без штанов. Одобряю.

А у вас как имущество разделится после развода?

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