У Овнов все задуманное воплотится в жизнь: Таро-прогноз на вторую неделю ноября

Каждая неделя может оказаться успешной, если взять на вооружение подсказки старших арканов из расклада Таро. Эксперты рекомендуют изучить предсказания, составленные для представителя каждого знака зодиака, в спокойной обстановке, дабы на основе написанной информации составить грамотный план действий на будущее. Кроме того, важно сопоставлять написанную информацию с той ситуацией, которая происходит в вашей жизни. Представляем вашему вниманию Таро-прогноз на вторую неделю ноября.

Овен

Карта “Башня” обещает серьезные изменения, которые ворвутся в жизнь Овнов совершенно внезапно. Не бойтесь избавиться от того, что утратило свою актуальность: судьба дает вам шанс начать новую жизнь.

О том, что при должной сноровке представитель знака сможет добиться желаемого результата, говорит аркан “Справедливость”. Трудности намечаются лишь в том случае, если раньше вы допускали много ошибок.

Удачу в деловой сфере, а также возможность выйти на новый уровень успеха Овнам сулит карта “Башня”. Старайтесь не думать, что некоторые события окрашены в серые цвета: позитивный настрой является залогом счастливого будущего.

Телец

“Жрица” в раскладе призывает Тельцов проявить благоразумие, прислушавшись к интуиции. Шестое чувство поможет преодолеть временные трудности гораздо быстрее.

Возможность заручиться поддержкой одного из влиятельных знакомых обещает карта “Император”. С помощью этих лиц вы гораздо быстрее преодолеете трудности и добьетесь успеха.

Не медлить и начать поскорее воплощать задуманное в жизнь Тельцам советует карта “Колесница”. В данный момент судьба благоволит тем, кто настроен решительно, однако это продлится недолго.

Близнецы

“Луна” – символ сумеречного времени, когда довольно легко ошибиться с выбором дальнейшего направления в жизни. Чтобы избежать подобного сценария, сохраняйте бдительность и не доверяйте слухам.

На этой неделе Близнецам стоит проявлять осторожность при общении с незнакомцами – об этом предупреждает “Отшельник”. В противном случае вы рискуете стать жертвой обмана.

Если верить карте “Маг”, для Близнецов наступает период, когда можно легко добиться успеха. Совет аркана: действуйте самостоятельно, не рассчитывая на помощь окружающих.

Рак

“Император” завершает неделю, обещая Раку достижение желаемого результата. Главное, не сомневайтесь в собственных силах и не забывайте об ответственности за свои действия.

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Согласно карте “Фортуна”, в жизни Рака в скором времени произойдут глобальные перемены. Однако изменения потребуют от представителя знака проявить выдержку и твердость духа.

Обретение счастья и завершение трудностей сулит и карта “Мир” в раскладе Таро. Отныне дела на работе будут продвигаться как по маслу, а любые разногласия с близкими останутся позади.

Лев

Для Львов аркан “Императрица” станет весьма полезным на этой неделе. Карта говорит о том, что представитель знака движется в верном направлении, поэтому не стоит торопить события.

“Император” в раскладе – верный признак того, что наступает время решительных действий. Также аркан говорит о прочном положении дел как в профессиональной сфере, так и в личной жизни.

О том, что Львам следует придерживаться золотой середины во всех делах, говорит карта “Умеренность”. Умение сдерживать пыл станет вашим главным козырем в трудных ситуациях.

Дева

Если верить карте “Отшельник”, для Дев наступает период, когда следует провести время в уединении. Благодаря этому вы сможете составить грамотный план действий на будущее, который сэкономит уйму энергии.

“Влюбленные” в раскладе обещают счастливое будущее для тех, кто готов открыть двери чему-то новому. Однако не исключено, что для этого придется пойти на небольшие жертвы.

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Поставить точку в затянувшемся деле, чтобы получить награду за труды, Дев призывает карта “Суд”. При этом старайтесь не поддаваться на провокации других людей, дабы не совершить опрометчивый поступок.

Весы

“Отшельник” среди старших арканов призывает Весов провести некоторые время в уединении, чтобы найти ответы на важные вопросы. Ставя перед собой новые цели, не бойтесь отпустить прошлое, утратившее значимость.

На стабильность и процветание указывает карта “Императрица” в раскладе. Отныне одинокие люди могут рассчитывать на интересные знакомства, а семейные – обязательно наладят отношения с домочадцами.

Не торопиться с выбором и полагаться только на то, что говорит интуиция, Весам советует аркан “Влюбленные”. Воспользовавшись советом посторонних, вы начнете гнаться за ложными идеалами, лишь потеряв время.

Скорпион

“Фортуна” обещает положительные изменения, которые возникнут сразу после непредвиденных событий. Совет аркана: не вдавайтесь в суть событий, но составьте детальный план действий.

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Важное знакомство с влиятельным человеком Скорпиону сулит карта “Император”. Во время общения с данной персоной оставайтесь беспристрастными и честными, иначе собеседник в вас сильно разочаруется.

Счастливую случайность, благодаря которой Скорпион сможет сорвать крупный куш, обещает карта “Дурак”. При этом, чтобы не попасть в неоднозначную ситуацию, старайтесь принимать неординарные решения.

Стрелец

“Правосудие” в раскладе говорит о важности соблюдения правил и отказа от принятия поспешных решений. Успех гарантированно придет лишь к тем людям, кто отдает отчет в своих поступках и не идет на сделки с совестью.

Не медлить и приступать к решению важных дел Стрельцов призывает карта “Колесница”. При должном усердии удача обязательно будет благоволить представителям знака.

Путь, который не омрачен препятствиями, олицетворяет карта “Солнце”. Отныне Стрельцы могут воплотить в жизнь любое желания – достаточно лишь набраться решимости, чтобы покорить очередную вершину.

Козерог

На счастливую случайность, благодаря которой Козерог сможет сорвать крупный куш, указывает аркан “Дурак”. Старайтесь проявлять внимание ко всему, что происходит вокруг, чтобы не упустить знамения судьбы.

В начале недели у Козерога появится возможность неукоснительно следовать заранее составленному плану – предсказание карты “Отшельник”. Главное, не отказывайтесь от своих принципов, иначе удача от вас отвернется.

По карте “Влюбленные” у представителей знака наступает период в жизни, когда следует что-то поменять. Не торопитесь с принятием решений и старайтесь действовать так, как велит вам сердце.

Водолей

“Умеренность” завершает неделю и призывает Водолея повременить с активными действиями. Это позволит избежать досадных ошибок, которые могут легко завести вас в тупик.

О том, что начало недели окажется не самым радужным, говорит аркан “Смерть”. Впрочем, не стоит приплетать карте зловещие ассоциации – она лишь олицетворяет трудности, за которыми последует счастливое будущее.

Аркан “Жрица” призывает Водолея принимать решения, основываясь на предчувствиях. Внутренний голос не позволит вам ошибиться в важный момент, а также укажет путь к мечте.

Рыбы

Для Рыб в конце недели наступает период активных действий – об этом говорит карта “Колесница”. Чтобы успешно преодолеть испытания, которые возникнут на пути, сохраняйте позитивный настрой и быстро реагируйте на обстоятельства.

Карта “Дурак” советует представителям знака подготовиться к жизненным переменам. При этом важно помнить об ответственности перед окружающими, иначе удача может повернуться к вам спиной.

О том, что Рыбам улыбнется удача, говорит и карта “Умеренность”. Старайтесь придерживаться размеренности в делах, но при этом сохраняйте уверенность в собственных силах.