Продюсер рассказал о давнем противостоянии Крутого и Николаева

В интернете недавно появилась информация о давнем противостоянии двух главных Игорей российского шоу-бизнеса. Продюсер Павел Рудченко рассказал, что эти слухи имеют свое основание и один из композиторов всегда завидовал своему конкуренту.

Игорь Крутой и Игорь Николаев давно и заслужено считаются мэтрами российской эстрады. Их хиты исполняли и поют до сих пор самые популярные артисты страны, а Николаев также исполняет свои песни, стабильно попадая в лидеры чартов. Именно это, как заверяют в Сети некоторые блогеры, и стало причиной противостояния двух селебрити. 68-летний Игорь Крутой, по их предположению, всегда завидовал немного более молодому коллеге, который не только информирует шлягеры, но и сам является эстрадной звездой. Такого же мнения придерживается и продюсер Павел Рудченко.

Свою карьеру Николаев начал, сотрудничая с Аллой Пугачевой, как музыкант, после став автором множества ее хитов. Звездным для него стал 1983 год, когда Примадонна исполнила его песню «Айсберг». В 1986 году Николаев начал выступать сольно, выпустив мегапопулярную композицию «Мельница». Его конкурент взлетел на вершины отечественного шоу-бизнеса с песней «Мадонна», которая сделала знаменитым также и певца Александра Серова. Далее, с 1990 года Игорь Николаев стал сотрудничать с Наташей Королевой, сделав из нее молодежную суперзвезду. При этом оба композитора продолжали писать репертуар для самых крупных звезд.

При этом, по заверению Рудченко, многие песни Игоря Крутого часто сравнивали с зарубежными хитами. Нередко его подозревали в плагиате, и, как уверен продюсер, именитый композитор все время внимательно следил за иностранными хит-парадами. Николаев же более разнообразен в своем творчестве, кроме того, считает эксперт, его песни популярнее у народа. Это и стало причиной неровных отношений между артистами. Тем не менее, они смогли объединиться на концерте артистов, для которых оба сочиняли шлягеры. На одной сцене Николаев и Крутой исполнили в 2015 году песню «Мой друг».