 

Продюсер рассказал о давнем противостоянии Крутого и Николаева

07.11.2022, 13:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В интернете недавно появилась информация о давнем противостоянии двух главных Игорей российского шоу-бизнеса. Продюсер Павел Рудченко рассказал, что эти слухи имеют свое основание и один из композиторов всегда завидовал своему конкуренту.

Игорь Крутой и Игорь Николаев давно и заслужено считаются мэтрами российской эстрады. Их хиты исполняли и поют до сих пор самые популярные артисты страны, а Николаев также исполняет свои песни, стабильно попадая в лидеры чартов. Именно это, как заверяют в Сети некоторые блогеры, и стало причиной противостояния двух селебрити. 68-летний Игорь Крутой, по их предположению, всегда завидовал немного более молодому коллеге, который не только информирует шлягеры, но и сам является эстрадной звездой. Такого же мнения придерживается и продюсер Павел Рудченко.

Свою карьеру Николаев начал, сотрудничая с Аллой Пугачевой, как музыкант, после став автором множества ее хитов. Звездным для него стал 1983 год, когда Примадонна исполнила его песню «Айсберг». В 1986 году Николаев начал выступать сольно, выпустив мегапопулярную композицию «Мельница». Его конкурент взлетел на вершины отечественного шоу-бизнеса с песней «Мадонна», которая сделала знаменитым также и певца Александра Серова. Далее, с 1990 года Игорь Николаев стал сотрудничать с Наташей Королевой, сделав из нее молодежную суперзвезду. При этом оба композитора продолжали писать репертуар для самых крупных звезд.

При этом, по заверению Рудченко, многие песни Игоря Крутого часто сравнивали с зарубежными хитами. Нередко его подозревали в плагиате, и, как уверен продюсер, именитый композитор все время внимательно следил за иностранными хит-парадами. Николаев же более разнообразен в своем творчестве, кроме того, считает эксперт, его песни популярнее у народа. Это и стало причиной неровных отношений между артистами. Тем не менее, они смогли объединиться на концерте артистов, для которых оба сочиняли шлягеры. На одной сцене Николаев и Крутой исполнили в 2015 году песню «Мой друг».


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11.22 / Ее нет. Но не для всех

08.08.22 / Найден эффективный способ определения биологического возраста

17.05.22 / Мнение: Абибас. Сделано в России

18.08.22 / Байкерские сапоги, кроссовки класса люкс и балетки: стильная обувь, которая будет доминировать этой осенью

25.08.22 / Мнение: Налёт

08.09.20 / Михаил Ефремов приговорен к 8 годам колонии общего режима

10.12.21 / Польша опубликовала запись переговоров с бортом Ryanair, который посадили в Минске

10.10.22 / «Не уступлю вымогательствам» — во Франции мэр отказывается платить за электричество

01.10.22 / Большое кольцо метро разгрузит дороги на 10-15 процентов

10.12.20 / Скандалы: От теплохода до ледокола

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика