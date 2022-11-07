 

Индекс Хирша для российских учёных заменят индексом Луначарского

07.11.2022, 13:33, Разное
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Рабочая группа при Минобрнауки завершила подготовку программы по полному выходу России из Болонского процесса.

Последняя редакция документа была посвящена оценке продуктивности деятельности отечественных учёных. Если ранее для этого использовался h-индекс (индекс Хирша) — наукометрический показатель, предложенный физиком Хорхе Хиршем, то после его обнуления и удаления публикаций россиян из ведущих научных изданий мира, возникла дискуссия об импортозамещении в этой отрасли.

Большинство собравшихся на обсуждении пришли к выводу, что оценивать научные публикации стоит по индексу Луначарского, названного в честь одного из отцов российской науки, первого наркома просвещения РСФСР.

По мнению чиновников, индекс Луначарского позволит заново переоценить достижения отечественных учёных, полностью аннулировав показатель цитируемости их публикаций в иностранных изданиях. После внедрения новации качество будет оцениваться по цитированию в российских изданиях и изданиях исключительно на русском языке в дружественных государствах, кроме того, в расчёт будут браться и публикации в СМИ и работах студентов и учеников школ.

– Это позволит нам, учёным, понять, насколько важен наш труд именно для граждан РФ, а не для иностранного научного сообщества, где мы эти несколько десятилетий были на птичьих правах, – прокомментировал инициативу председатель комиссии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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