Индекс Хирша для российских учёных заменят индексом Луначарского

Рабочая группа при Минобрнауки завершила подготовку программы по полному выходу России из Болонского процесса.

Последняя редакция документа была посвящена оценке продуктивности деятельности отечественных учёных. Если ранее для этого использовался h-индекс (индекс Хирша) — наукометрический показатель, предложенный физиком Хорхе Хиршем, то после его обнуления и удаления публикаций россиян из ведущих научных изданий мира, возникла дискуссия об импортозамещении в этой отрасли.

Большинство собравшихся на обсуждении пришли к выводу, что оценивать научные публикации стоит по индексу Луначарского, названного в честь одного из отцов российской науки, первого наркома просвещения РСФСР.

По мнению чиновников, индекс Луначарского позволит заново переоценить достижения отечественных учёных, полностью аннулировав показатель цитируемости их публикаций в иностранных изданиях. После внедрения новации качество будет оцениваться по цитированию в российских изданиях и изданиях исключительно на русском языке в дружественных государствах, кроме того, в расчёт будут браться и публикации в СМИ и работах студентов и учеников школ.

– Это позволит нам, учёным, понять, насколько важен наш труд именно для граждан РФ, а не для иностранного научного сообщества, где мы эти несколько десятилетий были на птичьих правах, – прокомментировал инициативу председатель комиссии.

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