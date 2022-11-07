Песков не подтвердил переговоры Салливана с Ушаковым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о публикации в зарубежных СМИ сообщений о якобы прошедших переговорах советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и помощника главы российского государства Юрия Ушакова. Представитель Кремля напомнил, что в западных газетах «публикуют много уток».

«Нам нечего сказать об этой публикации», – приводит его слова ТАСС.

Песков отметил, что англосаксонские издания публикуют много «уток». Он посоветовал обращаться с вопросом о «переговорах или в газету, или в Белый дом.

В понедельник издание The Wall Street Journal сообщило, что Салливан провел серию конфиденциальных контактов с Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым по недопустимости расширения конфликта в Украине и использования ядерного оружия.

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