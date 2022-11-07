Победитель конкурса «Лидеры России» Висленев назначен гендиректором «РЖД-Цифровые пассажирские решения»

Победитель конкурса «Лидеры России» Сергей Висленев занял пост генерального директора ОАО «РЖД-Цифровые пассажирские решения», он будет заниматься развитием экосистемы компании и укреплением ее позиций на отечественном рынке.

Висленев заявил, что «РЖД-Цифровые пассажирские решения» – компания, которая отвечает за те цифровые каналы, с помощью которых Российский железные дороги взаимодействуют с пассажиром. По его словам, среди задач, которые поставлены, и развитие существующих продуктов, и запуск новых форматов для решения глобальных инновационных задач в сфере пассажирского транспорта.

«Новая должность открывает невероятный простор для применения моих знаний и опыта. Я благодарен руководству холдинга «Российский железные дороги» за доверие и возможность участвовать в проекте такого масштаба, возможность создавать решения, делающие удобнее жизнь миллионов пассажиров», – приводятся слова победителя на сайте «Россия – страна возможностей».

Он также отметил, что сообщество «Лидеров России» дало возможности в поиске экспертизы из самых разных сфер экономики и жизни в целом, которые помогут ему в достижении новых целей.

Сергей Висленев окончил факультет технической кибернетики Санкт-Петербургского государственного политехнического университета по специальности «Организация защиты информации», а в 2017 году завершил обучение в Высшей школе бизнес-информатики НИУ Высшая школа экономики по специализации «MBA Стратегическое управление информационными системами». В 2022 году прошел дипломную программу CTDO при Московской школе управление «Сколково» («Управление цифровой трансформацией»).

С 2001 по 2016 год Сергей Висленев работал в АО «Росжелдорпроект», где прошел путь от инженера 3-й категории петербургского филиала до первого заместителя директора по информационным технологиям. С 2017 по 2020 год был директором АО «Транссеть». С 2021 года работал в должности первого заместителя генерального директора «РЖД-Технологии».

В 2020 году Сергей Висленев стал победителем третьего сезона конкурса «Лидеры России». После победы в конкурсе он получил в наставники генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова.

Ранее победитель конкурса «Лидеры России» Виктор Гневашев был назначен первым замначальника Западно-Сибирской железной дороги, он будет курировать стратегическое развитие железной дороги и эффективную реализацию корпоративной политики компании.

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