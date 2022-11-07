Росфинмонтиринг внес украинские «СИЧ С-14», «Добровольчий Рух» и «Черный комитет» в список террористических организаций
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Росфинмониторинг внес в перечень террористических три украинские организации «СИЧ С-14», «Добровольчий Рух» и «Черный комитет», следует из базы ведомства.
В базе Росфинмониторинга значатся как террористические, общественная организация «СИЧ-С14», националистическое объединение добровольческое движение организации украинских националистов – «Добровольчий Рух», а также националистическая группировка «Черный комитет».
Ранее Росфинмониторинг включил «Азов*» в список террористических организаций.
Отметим, что в 2017 году «С14» была внесена в перечень международных террористических организаций по версии Terrorism Research & Analysis Consortium TRAC. Сама «C14» названа в честь лозунга из 14 слов: «Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых детей». Эта фраза принадлежит американскому нацисту Дэвиду Лейну.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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