Продукты с низким содержанием углеводов: учимся делать блюда, которые будут насыщать и не дадут набирать вес

Ограничения в потреблении углеводов иногда могут довести человека до отчаяния. Кажется, что все вкусные продукты вредны для здоровья и похудения. Однако существует множество действительно вкусных блюд, которые содержат мало углеводов. В сегодняшней статье представлено несколько таких примеров.

Яблоки и сыр

Такое сочетание на первый взгляд может показаться странным. Но на вкус оно действительно необычайно. Яблоки и сыр можно использовать для приготовления вкусных блюд с низким содержанием углеводов. С другой стороны, подобного рода сочетание дает организму много витаминов, питательных веществ и энергии.

Авокадо на хрустящем тосте

Испеченный хлеб или просто покупные хрустящие тосты прекрасно сочетаются с пастой на основе авокадо. Даже в таком бутерброде относительно мало углеводов. Но лучше всего выбирать изделия из цельнозерновой муки.

Йогурт с огурцом

Цацики — греческое блюдо, которое подразумевает под собой сочетание йогурта и огурцов. Также в него можно добавить творог. В результате получается своеобразный сливочный салат, в котором потом можно менять продукты, их жирность и калорийность. Он дает вам много энергии и имеет приятный вкус. Такая еда особенно хороша в летнее время года.

Салат с куриной грудкой

Такой салат насыщает намного больше, чем это может показаться на первый взгляд. Все зависит от правильного сочетания продуктов. Зеленый салат и другие разновидности листовых овощей содержат большое количество минералов и витаминов, поэтому они отлично насыщают. Если добавить к этому филе куриной грудки, получится вкусная закуска с низким содержанием углеводов.

Творог с разнообразными фруктами

Из творога с фруктами получается необычайно вкусный десерт. Данная комбинация практически не содержит углеводах, а сахар в ней даже полезен.

Сельдерей с арахисовой пастой

Это сочетание звучит странно, а для некоторых даже устрашающе. На самом же деле сельдерей с арахисовой пастой – это весьма вкусное блюдо, которое каждый должен отведать хотя бы раз в жизни. Оно дает много энергии и содержит мало углеводов.

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Яйца вкрутую

Вкусная и здоровая еда без углеводов не должна быть сложной. Например, сваренное вкрутую яйцо. Просто добавьте к нему небольшое количество соли или любую другую приправу. С такой закуской хорошо сочетаются любые овощи.

Орехи

Орехи можно смело включить практически в любую диету, и на то есть очень веская причина. Горсть орехов может зарядить энергией на долгие часы работы. Кроме того, они способствуют улучшению мыслительной деятельности и дольше сохраняют заряд энергии. Что еще хорошо, так это то, что орехи содержат мало углеводов.

Эдамаме

Эдамаме — это японские бобы. Имеется в виду соя. На Дальнем Востоке из них готовят экзотические блюда. Эдамаме — это своего рода суперпродукт с точки зрения содержащихся в нем питательных веществ. Их можно готовить разными способами. Не потребуется много специй, чтобы сделать блюдо действительно вкусным. А количество углеводов в них ничтожно мало.

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Хумус с перцем

Многим нравится хумус. Обычно его требуется немного, чтобы почувствовать себя сытым и полным энергии. Купите хумус и ешьте его с хрустящими кусочками перца.

Помидоры с тунцом

Помидоры с тунцом – это еще один вкусный перекус, который несет в себе много пользы. Он практически не имеет в своем составе углеводов.

Ростбиф

Ростбиф практически полностью лишен углеводов, что, например, нельзя сказать об индейке или иных мясных деликатесах. Некоторых удивит и тот факт, что это один из вариантов постных продуктов среди возможных мясных блюд. Для приготовления вкусного перекуса просто заверните кусок ростбифа в листовую зелень или свекольную ботву. Затем щедро приправьте горчицей, чесноком и любимыми специями. Некоторые добавляют пару ломтиков сыра и авокадо.

Спагетти из тыквы

Спагетти из тыквы – это низкоуглеводный ответ всеми любимой пасте. Готовятся они достаточно просто. Необходимо только запечь тыкву, предварительно удалив из нее семечки, и затем сделать из нее спагетти. Лучше использовать остуженный до комнатной температуры овощ. Такая низкоуглеводная закуска отлично сочетается с богатыми протеином мясными деликатесами.

Тофу

Тофу подходит не только для вегетарианцев, как это привыкли думать многие. В нем содержится много растительного белка, но одновременно с этим ничтожно мало количество углеводов. Тофу трудно назвать вкусным продуктом. Но если его добавить в салат или любые другие закуски, он быстро впитает вкусы и ароматы соседних продуктов. Также некоторые жарят тофу на сковороде или гриле, подобно мясным деликатесам. Получается вкусное и одновременно полезное блюдо, которое можно смело добавлять в рацион даже тем, кто придерживается строгих ограничений в питании.

Чипсы из кейла

Кейл – это такая капуста, которая в последние несколько лет причисляется к так называемым суперпродуктам. А все потому, что в ней содержится масса полезных веществ и витаминов. Чтобы приготовить здоровые чипсы, необходимо просто воспользоваться дегидратором или духовкой. Некоторые покупают готовые чипсы в магазине. Такой продукт содержит на 30% меньше крахмала по сравнению с традиционным вариантом.

Консервированная горбушка

Это бюджетный источник животного протеина, в котором практически нет углеводов. Консервированная горбуша считается идеальном вариантом закуски для тех, кто вынужден следить за своим весом. Она отлично сочетается с другими продуктами, например, с овощами и надолго может насыщать организм энергией.