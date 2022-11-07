 

На благотворительных мероприятиях “Ночи искусств” собрано 19 миллионов рублей

07.11.2022, 12:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Акция проходила под девизом “Мы едины”. Акцент был сделан на традициях и ценностях России, рассказал глава столичного Департамента культуры Александр Кибовский.

В мероприятиях “Ночи искусств” участвовали свыше 240 тысяч человек. Собрано 19 миллионов рублей.

“Все собранные средства будут направлены на помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации в новых регионах: Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях”, – подчеркнул Кибовский.

В рамках “Ночи искусств” прошло более 200 мероприятий. Так, в концертном зале “Зарядье” прозвучали произведения Петра Чайковского, Александра Бородина и других русских композиторов.

В кинотеатре “Космос” состоялся киноконцерт “Четыре времена года. Московские киносезоны”. Зрители насладились музыкой из легендарных отечественных кинофильмов.

Еще одним знаковым событием стала постановка проекта “Непокоренные” в Новом Манеже. Сюжет основан на истории героев из подпольной антифашистской организации “Молодая гвардия”.

Напомним, что мероприятия в честь Дня народного единства прошли также на ВДНХ. Для посетителей приготовили угощения из разных регионов России, в том числе новых территорий.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.09.22 / Королевское дело

07.06.22 / Накладные ресницы и правильный контуринг: как с помощью макияжа сделать лицо намного худее

22.09.22 / А он точно главнокомандующий? — обозреватель 19FortyFive усомнился во влиянии Байдена на политику США

12.09.22 / Найден способ справиться с болезнью Крона

26.05.22 / Дебютировал смартфон Moto E32s с 90-Гц дисплеем и процессором Helio G37

27.10.22 / Рассудительная Глюкоза – Личное мнение

08.09.21 / “Мое желание сбудется, потому что так велено”: ритуалы и советы от Ванги для привлечения удачи и исполнения желаний

03.05.22 / Мнение: Битва патриотов?

12.08.22 / Евродепутат от Эстонии – мы выглядим слегка слабоумными, запрещая россиянам въезд по выданным нами же визам

03.09.21 / Скандалы: Глядя на Уйбу, в Коми ностальгируют по Гайзеру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика