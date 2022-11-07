На благотворительных мероприятиях “Ночи искусств” собрано 19 миллионов рублей

Акция проходила под девизом “Мы едины”. Акцент был сделан на традициях и ценностях России, рассказал глава столичного Департамента культуры Александр Кибовский.

В мероприятиях “Ночи искусств” участвовали свыше 240 тысяч человек. Собрано 19 миллионов рублей.

“Все собранные средства будут направлены на помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации в новых регионах: Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях”, – подчеркнул Кибовский.

В рамках “Ночи искусств” прошло более 200 мероприятий. Так, в концертном зале “Зарядье” прозвучали произведения Петра Чайковского, Александра Бородина и других русских композиторов.

В кинотеатре “Космос” состоялся киноконцерт “Четыре времена года. Московские киносезоны”. Зрители насладились музыкой из легендарных отечественных кинофильмов.

Еще одним знаковым событием стала постановка проекта “Непокоренные” в Новом Манеже. Сюжет основан на истории героев из подпольной антифашистской организации “Молодая гвардия”.

Напомним, что мероприятия в честь Дня народного единства прошли также на ВДНХ. Для посетителей приготовили угощения из разных регионов России, в том числе новых территорий.