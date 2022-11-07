В центрах московского долголетия проходят дни открытых дверей

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07.11.2022, 12:32, Разное
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На протяжении недели во всех центрах будут проходить лекции, мастер-классы, концертные программы и другие мероприятия. Гости узнают о работе клубов и смогут выбрать занятия по интересам. Кроме того, есть возможность организовать свой клуб единомышленников.

“Наши активные участники клубов долголетия подготовили яркую, насыщенную программу на день открытых дверей. Ждем в гости всех желающих”, — заявила руководитель сети клубных пространств “Центры московского долголетия” Елена Громова.

Каждый центр подготовил уникальную программу. Так, гости клуба “Преображенское” узнают много интересного о правильном питании, активисты поделятся рецептами. В центре “Зябликово” пройдет концерт хорового ансамбля “Русь” и выставка творческих работ художественных клубов.

Программа “Московское долголетие” действует с 2018 года. За это время создано свыше 1,5 тысячи групп по интересам.

В столице действует 52 центра “Московское долголетие”. В конце текущего года их будет более 70.

В 2023 году реализация проекта продолжится. На эти цели направят 3,9 миллиарда рублей. Соответствующая статья расходов содержится в новом бюджете Москвы, принятом столичной думой.


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