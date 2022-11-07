Даня Милохин назвал «использованной» Валю Карнавал

Блогер Даня Милохин нелестно высказался относительно своей коллеги Вали Карнавал. После селебрити, назвавшей певицу «использованной», пришлось поменять свое мнение.

Как и многие звезды шоу-бизнеса, Даня Милохин активно ведет свои аккаунты в различных соцсетях. Недавно, отвечая на вопросы подписчиков, блогер нелестно высказался относительно Вали Карнавал. В ответ на вопрос о своих симпатиях, он заявил, что никогда не стал бы встречаться с певицей. При этом Милохин назвал девушку «использованной».

Накануне звезда был вынужден уйти с проекта «Ледниковый период», оставив свою партнершу Евгению Медведеву. Во время участия в шоу многие подозревали, что у пары завязались романтические отношения. Однако теперь блогера сменил другой участник. Из-за этого многих поклонников интересовал вопрос, с кем видит себя звезда в будущем. Свое отношение к Карнавал Милохин сравнил с параллельными прямыми, которым не суждено когда-либо пересечься. Более того, он в жесткой форме заявил, что для него девушка «какая-то использованная».

Стоит отметить, что после резкого выпада в адрес Вали Карнавал приверженцы ее творчества засыпали Даню Милохина своими возмущенными комментариями. Такая оценка со стороны молодого блогера выглядела крайне неэтично, поэтому далее он признал, что неправильно подобрал слова. По его мнению, Валя Карнавал является достаточно привлекательной девушкой. Милохин не только выразил сожаление о том, что не смог ясно и элегантно выразиться, но и признался в своей любви к коллеге по соцсетям.