Кудрявцева хотела поменять имя сыну на более благозвучное

Лера Кудрявцева призналась, что хотела поменять имя сына на более благозвучное. Свое заявление селебрити сделала во время выступления одного из участников «Суперстар! Возвращение».

Вчера на телеканале НТВ был показан первый выпуск третьего сезона шоу «Суперстар! Возвращение». Вместе с коллегами Стасом Пьехой, Машей Распутиной и Сергеем Соседовым в судейском кресле снова восседает Лера Кудрявцева. Участниками конкурсной программы стали: Вячеслав Малежик, Ольга Зарубина, Роксана Бабаян, Рома Жуков, Катя Лель, Александр Айвазов, Алена Иванцова (экс-участница группы «Вкус меда»), Ирина Салтыкова, Сергей Чумаков и Жан Григорьев-Милимеров. Именно бывший солист поп-квартета спровоцировал Кудрявцеву на размышления о правильном выборе имени для ребенка.

Как известно, у 51-летней селебрити кроме дочери Марии, которой в августе текущего года исполнилось четыре года, есть сын. Сейчас Жану уже 32 года, его сын – ровесник Маши, его же племянницы. При этом, как оказалось, знаменитая теледива до сих пор размышляет о правильности выбора имени для старшего ребенка. Вспомнила она о проблеме во время выступления тезки ее наследника Жанна Милимерова.

Лера Кудрявцева призналась, что сожалела именно о таком имени для своего первенца. Более того, позже она предлагала единственному сыну изменить его на более благозвучное, например, Никита. Тем более, что, как уверена звезда, Жан не созвучно с отчеством Сергеевич. Однако ее сын настолько привык к своему имени, что отказался что-либо менять. Вдохновил же Кудрявцеву на такой нестандартный выбор имени любимый артист Жан-Клод Ван Дамм, очень популярный в начале 90-х годов. Сейчас она считает этот шаг глупым и сделанным из-за собственной неопытности.