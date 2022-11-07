Александр Петров и Стася Милославская, Антон Лапенко на премьере фильма “По-мужски”

Вчера в столичном кинотеатре “Каро 11 Октябрь” состоялся премьерный показ фильма “По-мужски” в рамках проекта Каро.Арт. Фильм представили режиссер Максим Кулагин, сценарист Денис Кулагин, продюсер Михаил Маризов, актеры Антон Лапенко, Екатерина Щербакова, Сергей Васин, Полина Синильникова. Первыми увидеть драму смогли Александр Петров и Стася Милославская, Дмитрий Чеботарев, Елизавета Шакира, Карен Арутюнов, Соня Присс и другие.

Александр Петров и Стася Милославская Антон Лапенко

В основе сценария – реальное происшествие из жизни его автора, сценариста Дениса Кулагина. 35-летний Глеб — образец успешного мужчины: красавица жена, собственный бизнес, новый загородный дом-мечта. Однако после того как он не находит в себе смелости разобраться по-мужски с пьяным соседом, ударившим его жену, идеальная жизнь Глеба круто меняется.

После показа состоялось обсуждение фильма с его создателями, а также кинокритиком Денисом Виленкиным и психологом Галиной Лайшевой.

Антон Лапенко с режиссером Елизавета Шакира Дмитрий Чеботарев Карен Арутюнов