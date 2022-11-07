 

Александр Петров и Стася Милославская, Антон Лапенко на премьере фильма “По-мужски”

07.11.2022, 12:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вчера в столичном кинотеатре “Каро 11 Октябрь” состоялся премьерный показ фильма “По-мужски” в рамках проекта Каро.Арт. Фильм представили режиссер Максим Кулагин, сценарист Денис Кулагин, продюсер Михаил Маризов, актеры Антон Лапенко, Екатерина Щербакова, Сергей Васин, Полина Синильникова. Первыми увидеть драму смогли Александр Петров и Стася Милославская, Дмитрий Чеботарев, Елизавета Шакира, Карен Арутюнов, Соня Присс и другие.

Александр Петров и Стася МилославскаяАнтон Лапенко

В основе сценария – реальное происшествие из жизни его автора, сценариста Дениса Кулагина. 35-летний Глеб — образец успешного мужчины: красавица жена, собственный бизнес, новый загородный дом-мечта. Однако после того как он не находит в себе смелости разобраться по-мужски с пьяным соседом, ударившим его жену, идеальная жизнь Глеба круто меняется.

После показа состоялось обсуждение фильма с его создателями, а также кинокритиком Денисом Виленкиным и психологом Галиной Лайшевой.

Антон Лапенко с режиссеромЕлизавета ШакираДмитрий ЧеботаревКарен Арутюнов


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07.21 / Яна Рудковская о рождении младшего сына, суррогатном материнстве и мечтах о пятом ребенке

26.11.20 / Меган Фокс официально подала на развод с Брайаном Остином Грином

14.10.22 / Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин появились на публике с дочерьми после отмены развода

25.04.22 / Мнение: Удар по Брянску 25.04.2022

31.07.21 / Казахстан потребовал от России компенсацию за «разграбление целинных земель»

18.07.22 / Россия потратила на импортозамещение 8 лет и три триллиона – чего удалось добиться?

27.06.22 / Скривившаяся мокрая Долина потеребила кривой краник у всех на виду: Вот так

25.11.21 / Для тех, кто любит блистать: тенденции яркого нейл-арта на зиму 2021/22

18.12.21 / Назван лучший вид кофе для здорового сердца

09.09.22 / С объемными плечами, в пол и куртка размера XXL: самые свежие новинки верхней одежды на осень

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика