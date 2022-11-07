 

Инфлюенсер Белла Порч разводится с мужем после четырех лет тайного брака

07.11.2022, 12:05, Разное
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Примечательно, что поклонники узнали о браке 25-летней Беллы Порч только после развода. Накануне в распоряжение таблоида TMZ попали юридические документы, которые Белла подала в суд Лос-Анджелеса. Видеоблогерша и инфлюенсер, чьи социальные сети насчитывают более 92 миллионов подписчиков, хочет расторгнуть брак с супругом Тайлером Порчем, который длился почти 4 года — согласно документам, они официально поженились в 2019-м. Причиной развода, по заявлению Беллы, стали “непримиримые разногласия”.

Отметим, что за все время брака Белла ни разу не появилась на публике с обручальным кольцом, а также не опубликовала в своем многомиллионном блоге ни одного совместного снимка. Известно, что у бывшей пары нет общих детей, и Белла не претендует на алименты после развода. Также после бракоразводного процесса она намеревается сохранить фамилию Порч.

Белла Порч — американская блогер и певица филиппинского происхождения. Девушка прославилась в популярной китайской социальной сети для размещения видеоконтента. В 2020 году один из роликов Беллы, на котором она одними губами поет в такт песне Millie B “M to the B”, набрал рекордное для платформы количество просмотров. В мае 2021 года Порч выпустила собственную песню под названием “Build a Bitch”, а годом позже — дебютный мини-альбом “Dolls”.


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