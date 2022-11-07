Мнение: Дело Врублевского

В марте, после ареста IT-предпринимателя Павла Врублевского, МВД бодро отрапортовало, что обезвредило группировку интернет-мошенников, которые за последние два года вывели в теневой оборот порядка четырех миллиардов рублей. Только при помощи онлайн-сервиса King-donate (кингдонейт) мощенники, якобы, похитили у доверчивых граждан около 500 миллионов рублей.

Врублевский уже восемь месяцев изолирован в «Матросской тишине», из которых три месяца провел в одиночной камере в спецблоке для особо опасных преступников. И выясняется, что в этом уголовном деле нет никаких миллиардов, выведенных в теневой оборот, как нет и 500 миллионов, похищенных у доброй сотни тысяч доверчивых граждан.

К слову, 27 октября в Мосгорсуде в ходе рассмотрения апелляционной жалобы Врублевского на очередное продление ареста, узник «Матросской тишины» заявил, что его нынешнее уголовное преследование – это месть за его твердую позицию, что Россия не причастна к кибератакам с попытками повлиять на выборы президента США. Что он последовательно отстаивал эту позицию. И что из-за этого пострадали бизнес-интересы многих персон. Которые и нашли возможность отомстить Врублевскому…

На снимке: Мосгорсуд, 27 октября, перерыв в судебном заседании, Павел Врублевский – в правом верхнем углу экрана видеосвязи

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