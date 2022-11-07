Мнение: Американцы завидуют русским магазинам

Продолжаю полюбившуюся читателям рубрику «они о нас». «Патара из Аппалачской усадьбы» — видеоблогер с 400 тысячами подписчиков. Патара — женское имя, довольно редкое. Одного из сыновей Аполлона звали Патар, он основал город Патара в Ликии и вот в честь города Патара, вероятно, и называют девочек в США. Это моя версия, не знаю, как оно на самом деле.

Аппалачи — обширный регион на востоке США, но не на побережье, а внутри континента. На приложенной посту карте он выделен цветом. Своё название регион получил от гор Аппалачи, которые тянутся линией по его центру.

Соответственно, Патара из Аппалачской усадьбы — дама, которая живёт в глубинке США, и проповедует что-то типа возврата к истокам, к сельскому быту. Не отказываясь от достижений цивилизации, она всё же считает правильным держать небольшое хозяйство — цыплята, индейки, коровы, вот это всё.

Сейчас в США весьма популярны так называемые «препперы» — выживальщики, которые всерьёз ждут большого апокалипсиса, и хотят обеспечить себе в страшном мире грядущего как минимум продовольственную и физическую безопасность. Они объединяются в группы, запасаются патронами и консервами, роют бункеры и развивают небольшие фермы. В России публика с таким настроем тусуется на Ганзе, вот в этом разделе. При этом наши выживальщики довольно ленивы, ибо русская беспечность даёт о себе знать, а вот американцы подходят к делу всерьёз. Некоторые из них и вправду готовы ко всему, включая ожидаемый крах экономики США.

Многих россиян в лихие 1990-е спасли от голода дачные шесть соток, засаженные картошкой. Американские препперы купили себе значительно больше, чем шесть соток на семью, при этом тракторы, лошади и прочая техника у них также в избытке. Пожалуй, препперов может подкосить только один сценарий — военный коммунизм с традиционным раскулачиваем хороших хозяев. Лично мне простые американцы симпатичны, так что я надеюсь, что до такой степени американское общество не деградирует.

Теперь, когда мы всё это проговорили, у нас есть контекст, и мы можем вернутся к Патере. Патера посетила местный супермаркет, подёргала тыквы за хвостики, а потом предложила зрителям посмотреть видео Рассела (на которое я ссылался в субботу), чтобы сравнить американские магазины с российскими.

Зрители Патеры сравнили и пришли в недоумение: российские магазины оказались на голову лучше американских и европейских. Некоторые, впрочем, не удивились, так как давно уже поняли, что официальная пропаганда им врёт. В крупных западных СМИ репортажи о России строятся примерно по такому сценарию. Иностранный журналист подходит к случайному прохожему на улице русского города:

— Как вас зовут?

— Меня зовут Иван.

— *в камеру* On skazal, chto ego zovut Ivan, i on 3 dnya nichego ne el.

Я переведу на русский несколько комментариев, которые иностранцы оставили под репортажем Патеры:

Мой дедушка всегда говорил (он был в Италии во время Второй мировой войны), что все люди одинаковы. Это политики создают проблемы. Мне нравится думать, что в конце концов мы все одинаковы. Благослови вас всех Господь.

<…>

Я посмотрел все видео Рассела, и я просто поражен! Прежде всего, позвольте мне сказать: “Я вижу, что санкции являются экономически разрушительными, ага, конечно”. Изобилие, опрятность и цены в российском продуктовом магазине по сравнению с нашими в Америке просто невероятны. Позже Рассел показал целый уровень торгового центра, в котором было около 40 обувных магазинов, больше ничего, и все они были открыты! Ух ты! Там, где я живу, в процветающем районе под названием Западный Нью-Йорк, у нас почти не работают торговые центры, а в тех немногих, что открыты, есть, может быть, один якорный магазин, куча ненужных магазинов и много пустых магазинов.

Ближайший к нам торговый центр закрыл свой фудкорт, так что негде даже поесть. Не то чтобы покупатели оставались в торговом центре достаточно долго, чтобы нуждаться в еде, но как насчет сотрудников?

<…>

Благодаря вашим наставлениям по приготовлению я только что выбрала свою первую половинку коровы и положила ее в морозилку у местного фермера.

Я также заказала целого поросенка, которого отправят на разделку в следующем месяце. Я чувствую себя весьма подготовленной к любому предстоящему дефициту, поэтому спасибо вам за то, что посоветовали людям поддерживать местных и думать о своих фермерах, когда есть возможность.

<…>

Я подписана на канал семьи из России, они делали видео про покупки и сравнивали цены на топливо. Было очень интересно посмотреть. Однако они также сказали, что доход там для среднего человека намного ниже, чем в США. Но они хорошо снабжены всем необходимым для жизни. Мне нравится видеть, как обстоят дела там и в других странах.

<…>

На самом деле, каждый супермаркет в России, который я видел на видео (в блогах Inside Russia, Different Russia, Niki Proshin, Dan Sheekoz и т.д.), позорит наши супермаркеты. Так чисто, что плюнуть некуда, все полки заставлены различными продуктами. Никаких голых стеллажей и больших промежутков. Это первое, что я заметил, когда начал смотреть разные российские каналы ещё в марте. Я просто помню, как неоднократно думал: “Ага, конечно, я действительно вижу, как действуют санкции против России”.

По сей день их магазины выглядят так же.

<…>

Я позвонила маме вчера после шоппинга и просто сломалась. Цены растут каждую неделю, и бывают дни, когда невозможно охватить взглядом всю работу, которую надо сделать. Многие члены моей семьи не готовятся к будущему, поэтому я знаю, что в какой-то момент наша ферма должна будет стать убежищем для них.

<…>

Я тоже видел видео Рассела и через друзей в России знаю, что у них есть и будет хорошее снабжение. Я живу в Ирландии и никогда не смотрю MSN. Я смотрю новости RT, чтобы получить сбалансированное представление о том, что происходит на самом деле.

<…>

Я посмотрел видео от этого джентльмена про русский продуктовый магазин и расстроился. Сегодня я зашел в местный магазин Пищевой Лев в Южной Каролине, постоял перед холодильником с салатными смесями и листьями салата, который был почти пуст, а то, что осталось, выглядело почти протухшим. Я подумал: “Боже, помоги нам в Америке Джо Байдена”. И вот теперь я вижу, что русский продуктовый магазин выглядит нетронутым.

<…>

На 100% согласен, я вижу то же самое здесь, в Центральной Пенсильвании. Каждый раз, когда я покупаю продукты, я думаю: “Вперёд, Брэндон!” Я не могу найти никого, кто признался бы, что голосовал за него. Всего вам наилучшего!

<…>

Теперь я начала печь свой собственный хлеб, и он такой вкусный. Я думаю, что мы находимся в начале действительно трудных лет.

<…>

В этом месяце мы стараемся избегать продуктового магазина, так как в конце сентября заплатили за топочный мазут 4,2 доллара за галлон (цена со скидкой, если берёшь более 200 галлонов). Вот некоторые местные цены. Сливочное масло на этой неделе продавалось по цене 3,98, обычная цена составит 6,49 доллара за фунт. 1/2 галлона цельного молока стоит 2,89. Полностью натуральный 81%-ый нежирный фарш продается по цене 4,28 доллара за фунт, нарезанный бекон — 6,48 доллара за фунт, большие яйца — 3,28 доллара за порцию. Я так счастлива, что у меня есть свой сад, мои куры и индюшки.

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Здесь, в штате Миссури, в магазине Волмарт коробка из 60 яиц подорожала до 13 долларов, затем подешевела до 10 долларов, а сейчас подорожала более чем до 16 долларов! Мой счёт за продукты удвоился с тех пор, как всё это началось.

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Только что наблюдал за Расселом в русском Алди. Похоже, что русские прошли долгий путь со времен СССР. Теперь это наши магазины выглядят как советские тогда!

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Цены в Москве даже ниже, чем вы могли бы подумать. Цены за единицу указаны за килограмм, что составляет 2,2 фунта. Поэтому, когда Рассел указывает, что что-то стоит 69 центов за килограмм, это примерно вдвое меньше, чем за фунт.

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Выбор продуктов в магазине, который вы показали, огромен по сравнению с нашим. Хлопьев здесь почти нет, как и макарон, и соусов для макаронных изделий. На полках много “пуха и наполнителей”, а продукты странных брендов также занимают много места. Цены на большинство товаров выросли на 30-60% по сравнению с 6 месяцами назад.

<…>

Я нахожусь в северной части штата Вирджиния, примерно в 30 минутах от Вашингтона, и полки были относительно хорошо заполнены. Однако во время пандемии в небольших городах, расположенных в 3 часах езды отсюда, дефицит был сильнее, чем здесь. Цены определённо растут вместе с инфляцией.

<…>

Зашел на канал Рассела, посмотрел на русские магазины. Я должен сказать — ничего себе, я никогда не видел магазинов, настолько забитых едой! Даже до того, как всё это произошло, у нас никогда не было такого изобилия.

<…>

Я так скучаю сливочному маслу за 1,99 доллара. Мы переехали примерно полтора года назад, примерно на 150 миль от места, где мы жили, в центральном Кентукки. Цены и так были выше, а сейчас они просто огромны!

<…>

Привет, Патара, я посмотрела видео Рассела про российский Алди. Насладилась этим зрелищем. Не могу прийти в себя от того, насколько полны полки в российском магазине.

Мой магазин в Мэнсфилде, штат Техас, США.

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Я не могу поверить, насколько хорошо снабжены и разнообразны продуктовые магазины в России! Невероятно, и цены хорошие. Однако в магазине не так много людей, а у тех, кто находится в магазине, не так много товаров в корзине. Это взорвало мой разум: полки, цены и разнообразие!

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Я посмотрел два видео Рассела про русские магазины… ух ты! Так чисто, так много товаров! Всё такое свежее! Я бы с удовольствием сходил в такой магазин.

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Я проверил тур Рассела по магазину «Да!». И я скажу, что магазин оказался хорошо наполненным… чего я у нас давно не видел.

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Мы с мужем несколько раз смотрели видео с канала «Путешествие с Расселом». Мы наблюдали, как он ходит по продуктовым магазинам и по торговым центрам. Он мне нравится. Однако я никогда в жизни не видела столько обувных магазинов, как в этом видео. Как все эти магазины умудряются находить покупателей? Конечно, я деревенщина, и 3 или 4 пары обуви для меня более чем достаточно.

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Похоже, русские в гораздо лучшей форме, чем мы. И я так завидую этой коллекции обуви.