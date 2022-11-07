Скандалы: Где родился, там не пригодился

Как российский спорт переживает санкции

Исход известных спортсменов из российского спорта приобретает все более массовый характер. Что теряет в их лице родина и как меняется жизнь самих спортсменов при смене гражданства? Еще в конце февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Выступать им стало негде. А ведь именно соревнования и победы — смысл жизни любого спортсмена.

И если для российских футболистов матч со сборной Таджикистана, известной разве что в самом Таджикистане, — это скорее имиджевая потеря, для других, именитых чемпионов, отстранение от международных соревнований – крах всего. Для большинства из них смена гражданства — это единственная возможность продолжить карьеру. Так или иначе, Россия продолжает терять чемпионов.

Наши футболисты – патриоты?

На днях российский футбол потрясло громкое известие: один из самых талантливых молодых российских футболистов, уроженец Санкт-Петербурга и грузин по крови динамовец Саба Сазонов объявил, что намерен выступать за сборную Грузии. Одновременно появились сообщения, что сменить прописку в пользу сборной Армении решил товарищ Сазонова по команде Арсен Захарян. Что в этом правда, а что нет, мы попросили прокомментировать футбольного обозревателя Игоря Рабинера.

«Арсен Захарян не решил играть за Армению. На данный момент это ни на чем не основанные слухи, а играть за Армению действительно решил (и играет уже достаточно давно) ещё один большой талант, родившийся в России, — Эдуард Сперцян из «Краснодара». Выступления Захаряна за Армению при нынешнем положении дел нереальны, поскольку он заигран в официальных матчах, отборочных играх ЧМ-2022, за сборную России. Ситуация может измениться, только если Россия перестанет быть членом ФИФА, и та даст всем игрокам вольную выбирать новое спортивное гражданство вопреки прежним правилам. Но пока речи об этом не идёт. Сазонов выбрал Грузию не на ровном месте, а потому что у него было такое законное право: мама — гражданка Грузии. Думаю, пока сборная России не играет в чемпионатах мира и Европы (напомню, что мы отстранены не только от Катара-2022, но и от квалификации Евро-2024), все, у кого есть такая юридическая возможность, будут выбирать альтернативные варианты».

Но в целом российские футболисты в основном остаются патриотами. Причин тому много. «Уровень российского футбола, увы, невысок. И в ФИФА гораздо более строгие правила по смене спортивного гражданства, чем в большинстве других международных спортивных федераций. Два этих фактора в совокупности дают такой эффект», — поясняет Игорь Рабинер.

В других видах спорта процессы смены гражданства идут более оживленно.

Ради участия в Олимпийских играх…

Все началось с велогонщика Павла Сивакова — 25-летнего победителя Тура Альп и Тура Польши. В начале марта спортсмен объявил, что в связи с ситуацией вокруг Украины он меняет российское гражданство на французское и будет выступать за Францию. Поступок Сивакова в чем-то понятен: он родился в Италии и всю жизнь прожил в Европе. Если разобраться, с Россией его не связывало ровным счетом ничего, кроме паспорта.

Вслед за Сиваковым потянулись и другие спортсмены. Шахматист Евгений Романов заявил о своем намерении выступать за Норвегию. Он мотивировал это тем, что якобы давно там тренируется. Шахматистка Анна Кашлинская также перешла под флаг Польши.

Вскоре оказалось, что их примеру хотят последовать и другие спортсмены. 23-летняя биатлонистка Лидия Жураускайте переехала в Литву и отказалась от российского гражданства. Другая российская биатлонистка, Дарья Виролайнен, с нового сезона решила выступать за сборную Финляндии. Кроме того, СМИ сообщили, что смену гражданства допустили ведущие российские теннисисты Андрей Рублёв и Дарья Касаткина. А теннисистка Натела Дзаламидзе заявилась на Уимблдонском турнире от Грузии. «Мне очень обидно за всех остальных российских спортсменов, которые не участвуют в соревнованиях. Мы не можем повлиять на эту ситуацию», — сказала Доломидзе. И добавила: «Я решилась на этот шаг и ради потенциального участия в Олимпийских играх — разумеется, по ним в отношении сборной России конкретики пока нет».

Но самым, пожалуй, громким спортивным скандалом стал отъезд из России пятикратной олимпийской чемпионки в синхронном плавании, тринадцатикратной чемпионка мира и семикратной чемпионки Европы по синхронному плаванию, заслуженного мастера спорта России, факелоносца Олимпийских игр в Сочи, генерального секратеря Олимпийского комитета России, руководителя центра синхронного плавания Анастасии Давыдовой.

Тем временем, наложенные санкции не оставляют надежд. В начале октября Международная ассоциация бокса (IBA) допустила российских боксёров к международным соревнованиям, однако это событие было достаточно прогнозируемым. «Это вообще ничего не значит, IBA существуют сами по себе. Хочется верить, что и гимнастов скоро допустят, конечно. Но пока никаких предпосылок для этого нет», – заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Отъезды спортсменов порой становятся и причиной семейных драм. Так, после отъезда из России в США Константина Лоханова, бывшего члена сборной России по фехтованию, о разрыве с ним заявила жена, София Лоханова – двукратная олимпийская чемпионка в фехтовании на саблях. Супруг предлагал ей поехать вместе, но София, которая известна не только как спортсменка, но и как дочь президента Олимпийского комитета России, заявила о решении остаться и подала на развод.

Исход из фигурного катания — самый массовый

До введения запрета в отношении России на участие в международных соревнованиях основных мотивов для смены спортивного гражданства у отечественных атлетов было два. Либо неспособность пробиться в основной состав сборной России из-за высокой конкуренции, либо проблемы с допуском к международным турнирам из-за допинговых скандалов: российских спортсменов, даже тех, кто никогда не нарушал антидопинговые правила, неоднократно оставляли за бортом Олимпийских игр; некоторым выдавались только персональные приглашения, причем разрешалось участие исключительно в нейтральном статусе.

Гражданство часто меняли те, кто не добился успеха в России. Так зачастую происходило в фигурном катании, в котором в России конкуренция велика как нигде. Еще на Играх в Пекине за Грузию решила кататься Анастасия Губанова — серебряный призер Кубка России-2018 и 2020, а также серебряный призер финала юниорского Гран-при 2016 года. Она окончательно сменила флаг в 2021 году, потому что попасть в сборную у нее не было никаких шансов. В Грузии она сразу стала номером один, но на Олимпиаде не смогла подняться выше 11-го места.

Список фигуристов, которые не смогли проявить себя в России и уехали за рубеж, достаточно большой: Анастасия Шаботова (Украина), Екатерина Куракова и Владимир Самойлов (Польша), Мария Талалайкина (Италия), Екатерина Рябова (Азербайджан). Все они стали лидерами в национальных сборных, но не смогли занять высокие места на международных соревнованиях. Всего, по информации ТАСС, за последние полгода заявки на переходы подали 19 российских фигуристов. «Фигуристов топ-уровня, которые являлись участниками Олимпийских игр, победителями или призёрами чемпионатов мира или Европы, среди подавших заявки на переходы в настоящее время нет», — сообщила ФФККР ТАСС.

Возникает закономерный вопрос, почему не меняют гражданство наши чемпионы – Анна Щербакова, Камилла Валиева, Александра Трусова, танцевальный дуэт Синицына-Кацалапов. Можно предположить, что, завоевав олимпийское золото, Анна Щербакова задумалась о завершении спортивной карьеры, тем более, что ей предложено престижной место ведущей в шоу «Ледниковый период». Там же в качестве приглашенных – дуэт Синицына-Кацалапов. Камилла Валиева, фигурантка допингового скандала, скорее всего, от международных соревнований и так отстранена, судя по тому, что РУСАДА отказалось от обнародования деталей расследования в отношении спортсменки. Можно предположить, что санкции на нее все же были наложены в связи с допингом. Что до серебряного призера ОИ Александры Трусовой, от на вопрос, рассматривает ли она смену гражданства, фигуристка ответила: «Нет, не рассматриваю».

Приравнять смену флага к государственной измене?

Власти и коллеги по спорту реагируют на это по-разному. К примеру, депутат Госдумы Роман Терюшков предложил считать предателями спортсменов, покидающих страну. «Президентом подписан закон, в соответствии с которым переход на сторону противника в условиях военных действий будет считаться госизменой. Считаю, что смена спортивного гражданства для спорт­сменов сборной страны также должна быть приравнена к акту государственной измены», – написал он. Однако депутата раскритиковали многие именитые спортсмены. Коллега Терюшкова по Думе и трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина назвала высказывание Терюшкова глупым, популистским и абсолютно безграмотным. Примерно в том же русле высказалась и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова: «Люди меняют работу? Также и спортсмены меняют, что в этом непонятного? Они здесь не выступают, у них нет никакого шанса выступать, поэтому переходят туда, где этот шанс есть», – заявила она.

С этим согласен и спортивный комментатор Игорь Рабинер: «Считаю, что к этому надо относиться с пониманием — люди всю жизнь и огромные усилия положили на то, чтобы построить свои спортивные карьеры и опередить тысячи других, большой спорт в жизни людей продолжается недолго, и времени ждать у них нет. Надеюсь, очень уж большого оттока не будет (уж в футболе-то точно), но это только жизнь покажет. А дальше все уже будет зависеть не от спорта».

Ирина Мишина

Оригинал материала: “Новые Известия”