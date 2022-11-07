С упором на практичность: ключевые тенденции в макияже на конец осени и начало зимы

Осень уже в самом разгаре, приближаются зимние праздники. Если летом, для выхода на улицу нам зачастую не требуется ничего, кроме солнцезащитного крема, то зимой выглядеть сногсшибательно несколько сложнее. Давайте рассмотрим, какие тенденции в мире макияжа будут актуальны в этом году для холодных месяцев.

Первые сложности

Поздняя осень становится испытанием для нашего иммунитета, настроения и возможностей оставаться богиней несмотря ни на что. Создавать красивые и одновременно практичные образы для холодного времени года непросто, но визажисты знают, как удовлетворить пожелания своих клиенток. Смотрите подборку самых популярных тенденций в макияже.

Акцент на коже

Ровный тон и естественное сияние — ваши главные козыри в предстоящем осенне-зимнем сезоне. На первый взгляд это очень простая задача, но и здесь важно следовать советам специалистов. Хорошо увлажненная кожа здесь ключевую роль, поэтому запасайтесь качественной базой под макияж, пудрой и хайлайтером. А для придания макияжу естественности, избегайте эффекта многослойности, равномерно распределяя средство по лицу.

Глубокие тона для особенного случая

Насыщенные, теплые оттенки – это как раз то, чего не хватает нам поздней осенью. Бордовый оттенок помады отлично сочетается с коричневой гаммой, землистыми оттенками, без которых не обойдется ни один зимний макияж. Не бойтесь экспериментов, зимой немного красок никому не помешает, особенно если предстоит важная встреча.

Парад снежинок или просто сияние

За окном сугробы, сверкающей иней и вам просто необходимо внести в свой макияж немного блеска. Визажисты предлагают десятки вариантов, как разнообразить зимний макияж и заставить вас сиять. Для этого можно использовать свой повседневный хайлайтер или глиттер. Отличным дополнением станут декоративные элементы. Но конечно, с блеском нужно соблюдать меру, чтобы не утяжелить макияж.

Персиковые тона на каждый день

Легкость и непринужденность, нежность и красота – вот о чем говорит нам такой макияж. Персиковые оттенки ассоциируются с летним теплом, непринужденностью и почему бы не использовать такие нотки в зимнем макияже. У вас есть немало вариантов, чтобы обыграть его. Можно использовать персиковый тон точечно или создать образ исключительно в одной палитре.

Акцентная подводка для глаз

Помимо черных стрелок, по-прежнему в моде цветные вариации. Добавьте немного нажима и получите более выразительный макияж.

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Сочные краски лета

Поскольку на улице серо и темно, к месту будет наносить оригинальный, красочный макияж. Смело выбирайте неоновые и яркие оттенки, розовый, лиловый, небесно-голубой и желтый, поверьте, что ваш день будет намного веселее. Более того, окружающие тоже воспримут вас, как кусочек сочного лета. Косметика позволяет преображать ненастную зиму.

Монохромный макияж

На первый взгляд он несколько эксцентричен, но в зимний период выглядит очень выгодно. Яркие цвета прекрасно смотрятся сами по себе, особенно если ваши веки того же оттенка, что и губы. Они могут быть оранжевыми, нюдовыми или даже красными. Монохромный макияж излучает элегантность и делает вас стильной.

Дымчатый макияж новом свете

Один из любимых многими женщинами. Дымчатые глаза действительно выразительны, но в этом году, помимо обычной подводки, внесите в макияж немного разнообразия. Используйте яркие оттенки, такие как фиолетовый, попробуйте металлические тени для век, особенно для праздничных случаев.

Темный контур для губ возвращается

Не так давно в моде было сочетание более темного контура губ и более светлой помады, и вот оно снова вернулось.

Наилучший результат будет, если не переборщить и взять карандаш для гуд лишь на пол-тона темнее цвета помады. В конце можете добавить немного блеска для губ, чтобы сделать макияж еще более женственным.