 

Мишель Уильямс впервые вышла в свет после рождения третьего ребенка

07.11.2022, 10:40, Разное
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Накануне 42-летняя номинантка на премию “Оскар” Мишель Уильямс появилась на премьере своего нового фильма “Фабельманы” вместе с режиссером картины Стивеном Спилбергом. Это был первый светский выход актрисы после рождения третьего ребенка. На красной ковровой дорожке Мишель блистала в черном атласном платье с открытыми плечами и массивных украшениях Tiffany & Co.

Помимо Уильямс на премьере отметились и другие актеры ленты, например, Пол Дано, который скоро сам станет отцом во второй раз, Сет Роген, Габриэль Лабелл, Хлоя Ист, Джулия Баттерс, Джадд Хирш, Густаво Эскобар, Оукс Фегли и Габриэль Бейтман. Картина была показана в рамках кинофестиваля AFI 2022 в китайском театре TCL в Голливуде.

Мишель Уильямс и Стивен Спилберг

О третьей беременности Мишель Уильямс стало известно в мае. Отец ребенка – 44-летний супруг актрисы, режиссер Томас Кейл. Для Мишель и Томаса это второй общий ребенок – у пары уже есть 2-летний сын Харт. От отношений с покойным Хитом Леджером актриса растит старшую, 17-летнюю дочь Матильду.

Мишель Уильямс и Томас Кейл познакомились на съемках мини-сериала “Фосси/Вердон”. Весной 2020 года влюбленные тайно сыграли свадьбу. Для Уильямс это второй официальный брак – до 2019 она в течение года была замужем за композитором Филом Элверумом. За Хитом Леджером Мишель замужем не была. Они познакомилась на съемках оскароносной ленты “Горбатая гора” и расстались в 2007-м после трех лет отношений за год до смерти Леджера, который трагически скончался в возрасте 28-ми лет в результате передозировки лекарственными препаратами. 


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