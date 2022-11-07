Кремль в преддверии выборов в США снова расчехлил «троллей и ботов»

Россия вновь пытается повлиять на выборы в США при помощи фальшивых аккаунтов в соцсетях, пишет The New York Times со ссылкой на американских экспертов по кибербезопасности. По информации издания, специалисты пришли к выводу, что Москва начала перед предстоящими промежуточными выборами в американский конгресс очередную информационную кампанию с целью очернить кандидатов от Демократической партии и помочь их соперникам-республиканцам.

Россия перед началом намеченных на вторник промежуточных выборов в США вновь развернула информационную кампанию, пытаясь повлиять на результат голосования, а также, возможно, лишить Украину поддержки Вашингтона, пишет The New York Times. По данным издания, к такому выводу пришли американские исследователи, специализирующиеся на кибербезопасности и российских операциях в соцсетях.

Как пишет NYT, эксперты констатировали возобновление в соцсетях активности аккаунтов, предположительно связанных с российскими юрлицами, которые считаются в США «фабриками троллей». Подобные «боты» главным образом распространяют материалы «решительно консервативной» направленности, а также размещают «собственные» публикации с резкой и порой нецензурной критикой президента США Джо Байдена и других видных представителей Демократической партии — в том числе и в связи с тем, что доллары американских налогоплательщиков уходят на помощь Украине.

Американские специалисты убеждены, что нынешняя российская кампания является менее масштабной и главным образом ведётся на недавно появившихся платформах, которые пытаются привлекать пользователей за счёт практически тотального отсутствия модерации — включая, в частности, Gab, Parler и Getter. Цель россиян, впрочем, осталось прежней — разжечь гнев консервативных избирателей и подорвать доверие населения к избирательной системе, считают эксперты.

При этом российская активность имеет явно «целевой» характер — связанные с Москвой аккаунты в первую очередь очерняют тех кандидатов в конгресс от Демократической партии, которые имеют наименьшие шансы на победу, поведали специалисты корреспонденту NYT. По всей видимости, русские рассчитывают, что если большинство в обеих палатах конгресса завоюют республиканцы, это пойдёт Москве на пользу, предполагают эксперты.

«Эти информационные кампании свидетельствуют не только о том, насколько уязвимой для манипуляций из-за рубежа остаётся американская политическая система, но и о том, как хорошо распространители дезинформации приспособились к попыткам крупных платформ удалять и снижать привлекательность фейкового контента», — констатирует корреспондент NYT.

Как напоминает журналист, в прошлом месяце ФБР и Агентство по безопасности киберпространства и инфраструктуры США уже обратились к американской публике с призывом не распространять публикации неизвестных и ненадёжных источников.