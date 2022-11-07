Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова стала матерью – фото малыша

Российская фигуристка, чемпионка Олимпийских игр в Сочи 2014 года Аделина Сотникова сообщила, что впервые стала мамой. Роды состоялись еще 30 октября, написала она на своей странице в социальных сетях, сопроводив известие фотографией ребенка и своим снимком, сделанным в период беременности.

Наше сокровище. Мы тебя очень любим. Сегодня ровно неделя, как ты с нами. Новая жизнь, — написала 26-летняя Сотникова, не уточнив пол ребенка.

Для поклонников спортсменки эта новость стала неожиданной, так как Аделина скрывала свое положение. Помимо пола ребенка неизвестна и личность отца малыша – его фигуристка тоже не показывает общественности и не говорит о нем.

В 2014 году Сотникова победила на Олимпиаде в Сочи в женском одиночном катании, серебро взяла кореянка Ким Ён А, бронзу — итальянка Каролина Костнер. Также на счету Сотниковой две серебряные медали чемпионатов Европы.

Фигуристка официально объявила о завершении карьеры в марте 2020 года, сосредоточившись на личной жизни.