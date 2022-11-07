Сиамские близнецы с одним телом на двоих, но разным отношением к мужчинам

22-летние сиамские близнецы Кармен и Люпита Андраде из США дали видеоинтервью, в котором рассказали о своей жизни и о том, что у них разное отношение к половым связям с противоположным полом.

Кармен и Люпита разные выше грудной клетки, но ниже их тело соединено в одно целое. У них общий кишечник и один набор половых органов. Такие близнецы большая редкость, так как большинство их умирает либо еще в утробе матери, либо вскоре после рождения из-за.

У каждой по две руки, но на двоих всего две ноги, причем Кармен управляет правой ногой, а Люпита- левой. Научиться ходить с такой “системой” уже являлось для них настоящим подвигом.

Когда сестры выросли, у Кармен возникло влечение к мужчинам, и она даже сумела найти себе парня. Его зовут Дэн и она встречается с ним уже 18 месяцев. При этом Люпита говорит, что у нее нет никакого желания искать половых связей, романтики и что она полностью асексуальна.

“Я собираюсь быть прозрачной во всем”, – говорит Кармен об отношениях с мужчинами, -“Это был процесс обучения для обоих нас. Очевидно, нам нужно было обсудить, какие границы допустимы, а какие нет”.

Кармен говорит, что у нее с Дэном пока нет сексуальной близости и их связь больше похожа на тесную дружбу. Кармен также призналась, что не слишком много думает о браке. Она сказала, что ее больше заинтересует спутник жизни, чем фактический брак.

Кармен и Люпита родились в Мексике, но позже их семья переехала в Коннектикут, США. Они признаются, что примерно с 9 лет общество начало проявлять к ним большое любопытство. Сестры с тех пор появлялись во множество телешоу.

Сейчас они говорят, что многие их “фетишизируют” как сексуальный объект, потому что они две девушки в одном теле и многих привлекает идея заниматься сексом по факту с двумя людьми одновременно.