В Пентагоне считают, что большинство НЛО – это китайские беспилотники

Правительство США официально начало объяснять некоторые из известных контактов с НЛО за последнее десятилетие, главными виновниками которых якобы являются Китай и метеозонды.

Напомним, еще 16 декабря 1957 года государственный служащий сфотографировал НЛО, который парил в течение 15 минут возле Центра воздушных разработок Холломана в Нью-Мексико.

Разведывательные службы США провели последние несколько лет, анализируя видеозаписи сотен недавних встреч с НЛО, и они хотят, чтобы американский народ знал: это не инопланетяне.

По словам нескольких чиновников Министерства обороны США (МО), многие недавние наблюдения НЛО, или, как их называет правительство, неопознанных воздушных явлений (UAP), вероятно, просто наблюдения за иностранными операциями, осуществляемые, например, метеозондами.

По словам анонимных чиновников, несколько инцидентов с UAP были официально идентифицированы как «относительно обычные» китайские беспилотники наблюдения. Китай якобы ранее украл планы современных американских истребителей и заинтересован в том, как США обучают своих пилотов, добавили представители МО.

Другие наблюдения UAP, зарегистрированные военными самолетами, которые, по-видимому, показывают, что воздушные объекты движутся, казалось бы, вопреки законам физики, вероятно, являются результатом оптических иллюзий.

Секретный отчет UAP, представленный Конгрессу на этой неделе разведывательными службами МО США, вероятно, включает в себя выводы, о которых сообщает Times. Новый отчет добавляет новые подробности к случаям, описанным в документе, который официальные лица опубликовали в июне 2021 года, описывая 144 предполагаемых инцидента с UAP, о которых сообщили сотрудники правительства США в период с 2004 по 2021 год.

В отчете за 2021 год сообщается, что из-за отсутствия высококачественных данных большинство предполагаемых столкновений с UAP не могут быть окончательно объяснены. Однако в отчете предлагается несколько общих объяснений UAP в целом, включая «технологии, применяемые Китаем, Россией, другой страной или неправительственной организацией», а также «воздушные помехи», например, птицы и метеозонды.

Нигде в отчете не упоминались инопланетяне, однако это не помешало возникновению теорий заговора, отчасти из-за общего отсутствия прозрачности со стороны правительства в отношении инцидентов с UAP.

Поскольку Министерство обороны продолжает расследование наблюдений UAP, НАСА также создало независимую исследовательскую группу UAP, которая будет работать с октября 2022 года до середины 2023 года. По словам НАСА, команда сосредоточится на сборе и анализе большого количества данных UAP, чтобы разработать новые методы идентификации неопознанных объектов в небе над США.