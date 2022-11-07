 

Мнение: О людских потерях России… Вас эти цифры разве не шокируют?

07.11.2022, 6:45, Разное
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Да уж, шок — это по-нашему. Можно даже сказать, это и есть «наше всё».

Простой вопрос: сколько людей уже потеряла Россия?

Речь не только о военных — там глава Минобороны Сергей Шойгу назвал цифру 5937 человек на конец сентября. Но это ещё далеко не всё.

Минэкономразвития России опубликовало по-настоящему шокирующую оперативную статистику.

Согласно его свежему отчёту, численность рабочей силы в возрасте старше 15 лет по итогам сентября сократилась с 75,5 до 74,9 млн чел. То есть, минус 600 тыс. человек за «мобилизационный». На столько же снизилось число занятых в экономике. На конец августа работали хотя бы раз в неделю 72,6 млн человек, а в конце сентября — уже только 72 млн. Безработных при этом стало больше лишь на 30 тыс. чел.

Нет, это всё — не частичная мобилизация, объявленная 21 сентября. Первые призванные в её рамках начали поступать в «учебки» примерно неделей позже, и количество их по всей стране исчислялось ещё, вероятно, лишь десятками тысяч человек. #А мобилизационный план в 300 тыс. чел. был выполнен только к концу октября. Поэтому логично предположить, что примерно полмиллиона — это «миграционные» потери.

Комментируя их, уважаемый Толкователь резонно замечает, что в сентябре статистически прибавилось число россиян, в т.ч. трудоспособных, за счёт наделения российскими паспортами людей на новых территориях и продолжающейся паспортизации трудовых мигрантов из среднеазиатских республик (по 20-30 тыс. чел в месяц). Из этого, скорее всего, следует, что экстренный отток за рубеж трудоспособных россиян призывных возрастов мог составить до 800 тыс. чел.

На первый взгляд, это не очень много в масштабах России — чуть более 1% рабочей силы. Но это самая молодая и активная её часть. Прибавим к этому 318 тыс. чел. мобилизованных и добровольцев по состоянию на конец октября. Прибавим продолжившийся и в предыдущем месяце миграционный отток из РФ. Похоже, за последние два месяца российская экономика могла недосчитаться от 1 млн до 1,5 млн чел. А тут ещё бизнесмен Евгений Пригожин призвал #бизнес отправлять каждого четвёртого работника мужского пола «нести службу в окопах».

Ну какая #экономика выдержит такие практически одномоментные потери в рабочей силе?

И значит, Россию довольно #скоро ждёт ещё один колоссальный шок — экономический?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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