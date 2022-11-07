Daily Express – Риши Сунак заявил, что конфликт на Украине подтвердил важность отказа от ископаемого топлива

Британский премьер Риши Сунак считает, что украинский конфликт подтвердил важность отказа от ископаемых видов топлива и перехода к возобновляемым источникам энергии, пишет The Daily Express. Премьер-министр обвинил Россию в «недостойном манипулировании ценами на энергоносители», добавив, что намерен сделать Великобританию «сверхдержавой в области чистой энергии».



АР

Премьер-министр Риши Сунак заявил, что энергетический кризис, вызванный российской спецоперацией на Украине, показывает, почему Великобритания должна идти «дальше и быстрее» в процессе перехода на более чистые, дешёвые и безопасные источники энергии, сообщает The Daily Express.

В преддверии 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27), которая стартует в воскресенье в Египте, премьер-министр осудил «недостойное манипулирование ценами на энергоносители», в котором он обвинил Россию.

По словам Сунака, военная операция РФ на Украине и сокращение поставок российских энергоресурсов в Европу лишь усилили важность прекращения зависимости от ископаемого топлива.

Ожидается, что в ходе климатического саммита Сунак пообещает ускорить переход Великобритании на возобновляемые источники энергии в целях создания новых рабочих мест и обеспечения энергетической безопасности страны. «Мы должны двигаться дальше и быстрее, чтобы перейти на возобновляемые источники энергии, и я буду следить за тем, чтобы Великобритания была в авангарде этого глобального движения в качестве сверхдержавы в области чистой энергии», — заявил премьер незадолго до того, как отправиться на саммит.

Правительство Сунака считает единственным способом обеспечить британские семьи и предприятия надёжным и доступным топливом «решение климатического кризиса и обеспечение того, чтобы возобновляемые источники энергии стали основой нашей энергетической безопасности».

По словам премьера, в прошлом году на COP-26 в Глазго страны согласовали «историческую «дорожную карту» для предотвращения катастрофического глобального потепления». Сунак призвал выполнить данные обещания. Борьбу с изменением климата он назвал «фундаментальным условием нашего будущего процветания и безопасности».

Британское правительство настаивает на том, что оно «полностью» поддерживает цель достижения нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году. Лондон утверждает, что сокращает выбросы быстрее, чем любая другая страна «Большой семёрки», отмечая, что на возобновляемые источники энергии сейчас приходится более 40% энергоснабжения.

Несмотря на то что Великобритания передала председательство в климатическом саммите Египту, страна будет продолжать призывать мировых лидеров придерживаться обязательств, которые они взяли на себя в Глазго. Ключевой целью является ограничение роста глобальной температуры до 1,5 °C.В прошлом году в Шотландии 137 стран взяли на себя обязательство «остановить и обратить вспять исчезновение лесов и деградацию земель» к 2030 году. А 190 государств согласились «постепенно отказаться» от использования угля в производстве электроэнергии, напоминает The Daily Express.