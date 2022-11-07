Мнение: Упоение скотством

(развивая темы стрима)

И да – поговорим “о молодежи”, что есть любимое старперское занятие (мы в ЖЖ всё-таки). Это в самом деле интересно – так ли уж “наша молодежь” отличается от пожилого российского поколения, на котором, как показала та же СВО, пробы негде ставить? На этот счет есть масса розовых идеалистических заблуждений, за которые отчаянно сегодня цепляются даже те в целом трезвые граждане, которые в целом не имеют никаких иллюзий относительно РФ и ее населения.

То есть про старперов экс-Страны Советов мы вроде бы всё прекрасно понимаем – и недавно небезызвестная Катя Шульман из своего берлинского далёка разразилась целой филиппикой по адресу россиян из разряда “кому за 55”, обвиняя в чем-то вроде наклонностей Кроноса, который, как известно, любил поедать своих детей. Но при этом существует какая-то непонятная убежденность, что с “молодыми” в РФ всё наоборот – они терпимые, мирные, нисколько не агрессоры, они якобы в ужасе от того что происходит, совсем не скоты, если б их спросили, они бы всё отменили и начали жить дружно…

Собственно, с чего бы? Где логика? Почему, если с клыков у стариков капает кровожадная слюна, от этих осинок вдруг должны родиться апельсинки? Какая-такая мутация должна была этот переворот обеспечить – в стране, в которой почти безраздельно царит последние как минимум 20, а то и все 30 лет идеология НБС?

Ответ простой – никаких апельсинок нет и в помине. “Племя младое, незнакомое” вполне может еще дать фору старым, но уже немощным своим отцам и дедам. И чтобы понять, какие на самом деле царят настроения и моральные принципы в молодежной среде, есть прекрасный инструмент. Это, конечно, не книги (книг молодые не читают), это даже не фильмы (в кино молодые тоже не ходят), но – это Ютуб! Молодежь в России малочисленна, достаточно аморфна, можно даже сказать анемична, любит прикидываться ветошью и МЕЧТАТЬ… но о чем она мечтает?

Об этом дают представление самые популярные именно у молодежи каналы на Ютубе. Я подобрал парочку – причем предлагаю их “заценить” не напрямую, а глазами пародиста. Пародист тут очень хороший, тоже с Ютуба – знаменитый Сатир. Что хорошо в его пародиях – при всем их остроумии они еще и дьявольски точны: Сатир ухватывает суть – не отдельных передач, а всего действа в целом. И им движет благородная ненависть к объектам своего высмеивания. Его работа – это именно САТИРА в древнем, почти забытом смысле слова. И как настоящая сатира она имеет социологическое значение.

Первый ролик пародирует “юмористическое шоу” под названием ЧБД. У самых любимых молодежью роликов – по 30, 40 и даже 50 млн. просмотров. Смысл “юмористического шоу” – ТРАВЛЯ. Пять “ведущих” приглашают к себе некую “звезду” – и жестоко, тупо и безо всякого особого юмора “стебают” в ней всё: как она говорит, как держится, ее прошлое, ее рассказы и ее попытки защищать свое достоинство.

Вот второе знаменитое “шоу на Ютубе” – “Дневник Хача”. Просмотров поменьше, но счет тоже идет на миллионы. Молодежь любит “Дневник Хача”.

Тоже прекрасно. “НБС” в его, так сказать, идеалистическом возвышенном варианте – “Если б я был богат и мог издеваться над людьми совершенно безнаказанно”. Воплощение МЕЧТЫ. Очевидно, именно за этим страждущая молодежь приходит на канал. Собственно, перебирать можно бесконечно, но спасибо Сатиру – он показал суть.

Молодежь в РФ – тоже НБС, разве что в чуть более расслабленном и анемичном варианте. Но абсолютно никаких оснований думать, что она чем-то отличается в своих моральных установках от своих отцов и дедов. Всё то же упоение скотством и уверенность, что кроме скотства ничего в мире нет.