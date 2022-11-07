WSJ – военная уязвимость США гораздо выше, чем хочется думать

Глава Стратегического командования США Чарльз Ричард высказал серьёзные опасения в связи со снижающимися возможностями страны в деле сдерживания её соперников — Китая и России, пишет The Wall Street Journal. Вашингтон уже проиграл гонку гиперзвуковых вооружений и теперь имеет преимущество лишь в подводном флоте, пишет автор материала.



AP

Конфликт на Украине продемонстрировал, что возможности американского военного сдерживания ослабевают, и признать этот факт публично готовы немногие. «Этот украинский кризис, который мы проживаем, — это лишь разминка. Грядёт нечто большое. Вскоре мы будем подвержены испытаниям…», — цитирует The Wall Street Journal слова адмирала ВМС Чарльза Ричарда, главы Стратегического командования США.

«По мере того как я провожу оценку наших сил по сдерживанию Китая, наш корабль медленно тонет… поскольку (КНР. — ИноТВ) осуществляет свои возможности на практике быстрее, чем мы. Не важно, насколько хороши наши командиры или насколько хороши наши лошади — у нас их будет недостаточно. И это проблема ближайшего будущего», — подчеркнул адмирал. Примечательно, что уязвимость США гораздо насущнее, чем большинство представителей политического класса готово признать, пишет автор материала.

По замечанию Ричарда, вероятно, единственное настоящее преимущество Америки сейчас — это подводные лодки; но и его может не стать, если страна не решит проблемы с техобслуживанием и не начнёт строительство новых субмарин. Прошлогоднее испытание Китаем гиперзвуковой ракеты, которая облетела земной шар и вернулась в точку взлёта, застало США врасплох. Это означает, что потенциально любой город страны может оказаться под угрозой, а ракета не будет обнаружена на подлёте. Каким образом Вашингтон проиграл в гиперзвуковой гонке Пекину и Москве, необходимо обсуждать в конгрессе, подчёркивает The Wall Street Journal.

Есть риск, что информирование общественности о слабых местах американских вооружённых сил побудит противников США воспользоваться ими. Но ещё большая опасность кроется в сохранении слепого самодовольства — до тех пор, пока Китай не вторгнется на Тайвань или не предпримет какие-либо ещё действия, которые сильно ударят по интересам США и союзников, резюмирует автор.