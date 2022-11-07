Foreign Policy – будущее Европы зависит от погоды

Европа столкнулась сразу с несколькими кризисами: высокие цены на энергоносители, сложные отношения с новым лидером Италии, охлаждение дружбы Франции и Германии, пишет Foreign Policy. И хотя европейцы и раньше сталкивались с серьёзными кризисами, они ещё никогда не зависели столь сильно от погоды.



AP

Будущее Европы зависит от погоды, каким бы абсурдным это утверждение ни казалось, пишет Foreign Policy. Но на самом деле от того, будет ли предстоящая зима холодной или тёплой, зависит, переживёт ли Европа следующие шесть месяцев без серьёзного экономического, политического и социального стресса, отмечает автор статьи журналист и политолог Адам Туз.

Из-за конфликта с Россией Европа потеряла треть своих регулярных поставок газа. С весны, когда стали понятны масштабы ситуации, Европа начала готовиться к худшему, пыталась подписать новые газовые соглашения. В итоге поставки из РФ сократились в разы, при этом летом цена на газ подскочила до невероятного уровня. Сейчас же газохранилища заполнены, танкеры со сжиженным газом стоят в ожидании, когда спрос в Европе вернётся. Автор статьи отмечает, что это вопрос времени, ведь запасов газа хватит лишь на несколько месяцев. Поэтому цены на газ на следующий год остаются сильно завышенными — в 8 раз выше их докризисного уровня. Так что перспектива мрачная, делает вывод автор статьи, — если только погода не будет стоять тёплая.

Европа уже сталкивалась с похожей ситуацией, когда она зависела от погоды. Зима 1946—1947 годов была такой морозной, что подтолкнула Вашингтон к реализации плана Маршалла. Но автор напоминает: это было сразу после Второй мировой войны, когда континент лежал в руинах. Сейчас же для Европы оказаться во власти погоды — настоящий шок.

Однажды один из основателей единой Европы Жан Монне сказал, что Европа сложилась благодаря решению кризисов. Только вряд ли он тогда мог ожидать, что история континента будет меняться из-за необычайной жары или сурового холода. Или бывший президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер называл термином «поликриз» сочетание кризиса с сирийскими беженцами, долгов еврозоны и присоединения Крыма к России. Вот только тогда в Европу продолжал поступать российский газ.

В худшем случае некоторые европейские страны могут ввести нормирование газа. Из-за роста цен на энергоносители энергоёмкие отрасли, такие как производство удобрений и алюминия, уже закрываются. Энергоснабжающие компании оказались в ловушке: у них с клиентами цены зафиксированы, а закупочные цены растут. В итоге либо компании-поставщики нарушают свои контракты, либо накапливают гигантские убытки, которые ставят их на грань банкротства.

Европейские правительства запустили ряд программ по стабилизации цен. Германия очень неохотно согласилась с идеей максимальной цены на европейские закупки газа. При этом скоординировать усилия не получилось: многие страны действовали по отдельности, при этом подобного рода программы выходят очень дорогими.

У Европы есть опыт разрешения больших кризисов, но с этим особенно сложно справиться, отмечает автор статьи. По его словам, нынешние меры, принятые отдельными государствами, сродни протекционистской политике времён коронавируса, когда страны покупали ограниченные запасы средств индивидуальной защиты. Тогда, в первые месяцы пандемии, казалось, что Европа может согласовать общий план борьбы с пандемией. Но в итоге Европа выработала скоординированный подход к закупкам и распределению вакцин. Однако сейчас «перспективы аналогичной сделки для преодоления энергетического кризиса весьма туманны», — пишет журналист.

Во время пандемии общее решение зависело от соглашения между Францией и Германией. Сегодня же отношения между Францией и Германией находятся на самом низком уровне за последнее время. Они расходятся во мнениях относительно предложения по ограничению цен на газ, относительно идеи о строительстве газопровода между испанским и португальским терминалами сжиженного газа и остальной Европой. Франция недовольна тем, что Германия отдаёт предпочтение американским, а не европейским вооружениям, а также тем, что Германия запустила новую программу противоракетной и противовоздушной обороны без предварительных консультаций с Францией. А Германия наложила вето на идеи Франции по фундаментальной реформе финансовой архитектуры Европы.

Отдельная тема для беспокойства — Италия. В Риме состоялась инаугурация ультраправого правительства во главе с Джорджей Мелони. Выбирая свою министерскую команду, Мелони, похоже, изо всех сил старалась избежать провокаций в экономических и финансовых делах, отмечает автор статьи. Но всё равно им будет сложно избежать столкновений с Германией. И такой конфликт может перерасти в кризис, которого опасается остальная Европа. Даже если финансовый вопрос будет решён, остальных членов кабинета Мелони назначает более резко. Так что автор статьи предрекает столкновения между Римом и Брюсселем по таким вопросам, как иммиграция, изменение климата и репродуктивные права.

Одним из кошмаров Европы сейчас стала перспектива того, что Италия при Мелони может стать второй Польшей, бросив вызов единой системе ценностей ЕС. Хотя Польша и не входит в еврозону, она имеет особое значение как государство, граничащее с Россией. Она старается в полной мере воспользоваться этим рычагом, резко увеличив свои расходы на оборону и заявляя себя одним из самых активных союзников США в НАТО.

Когда Монне заявил, что Европа будет выкована в кризисе, он предположил, что создавать ответы на кризисы будут представители элиты и госслужащие, которые смогут действовать не как национальные политики, а как представители европейского пространства. Эта модель европейского институционального строительства, как предполагает автор, была поставлена ​​под сомнение, когда французские и голландские референдумы 2005 года отклонили предложение о европейской конституции.

«Не зря европейские правительства смотрят на погоду», — пишет автор статьи в Foreign Policy. Хорошо, что в долгосрочном прогнозе погода благоприятная. Однако если столбик термометра упадёт, давление на европейские столицы усилится, предупреждает Адам Туз.