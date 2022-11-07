Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что относился к главе Украины Зеленскому как к своему ребенку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что относился к главе Украины Владимиру Зеленскому «как к своему ребенку».

На встрече с сотрудниками Белорусской национальной биотехнологической корпорации Лукашенко напомнил свою позицию по Украине и попросил не предъявлять к нему теперь претензии, отметив, что первым, кто против Белоруссии санкции ввел, был Киев – «Володя Зеленский», к которому, по словам белорусского лидера, он «как к своему ребенку» относился, информирует Life.

Лукашенко также заявил, что у него абсолютно нет никакого желания отправлять войска на Украину. При этом он подчеркнул, что если Вооруженные силы Украины ступят на территорию Белоруссии с оружием в руках, то им «мало не покажется».

Напомним, 21 октября Лукашенко в ходе осмотра образцов продукции ВПК на полигоне в Брестской области заявил, что Белоруссия ни с кем воевать не собирается. Днем ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил о задержании украинского шпиона, усилении разведывательной деятельности с украинской территории, росте попыток нарушения воздушного пространства Белоруссии.

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