 

Официальный представитель МИД Захарова: Вступление Украины в ЕС займет столько же времени, сколько развал Евросоюза

07.11.2022, 2:56, Новости дня
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Подготовка к вступлению Украины в Евросоюз займет столько же времени, сколько и развал ЕС, выразила мнение официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале слова Еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Вархели немецкому изданию Welt am Sonntag о том, что подготовка к вступлению Украины в Евросоюз займет годы. Дипломат выразила мнение, что этот процесс займет столько же времени, сколько и развал ЕС.

Накануне вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила о намерении Киева завершить процесс вступления в ЕС к концу 2024 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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