 

Президент Сербии Вучич: Предстоит решающая в войне в Украине битва за Херсон

07.11.2022, 2:56, Новости дня
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Президент Сербии Александар Вучич сравнил предстоящее сражение вооруженных сил РФ и Украины за город Херсон со Сталинградской битвой и выразил мнение, что оно будет иметь решающее значение в конфликте на Украине.

Вучич сообщил в эфире телеканала «ТВ пинк», что предстоит решающее сражение в войне в Украине – битва за Херсон, в которой обе стороны конфликта используют тысячи танков, летательных аппаратов, артиллерии. Он сравнил предстоящее сражение со Сталинградской битвой, передает ТАСС.

По словам президента Сербии, Запад думает, что таким образом сможет разрушить Россию, а Россия считает, что так сможет защитить «то, что взяла в начале войны», и привести войну к концу. Вучич также выразил мнение, что впереди предстоит тяжелое время, а следующая зима будет еще труднее.

Накануне в соцсетях появилось видео большой колонны бронетехники ВСУ на херсонском направлении, в которой есть французские бронеавтомобили VAB и британские Husky.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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