 

Тюлени массово вынырнули из моря ради концерта рок-звезды – видео

07.11.2022, 2:45, Разное
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Морских обителей российского Заполярья на днях накрыло рок-волной. В Баренцевом море прошел концерт для тюленей. Культурную программу сняли на видео.

По данным Пятого канала, выступать перед животными на лодке приплыла местная рок-звезда. Музыкант сыграл на электрогитаре. Его творчество пришлось ластоногим по вкусу и они массово вынырнули из воды, чтобы насладиться репертуаром артиста.

Гитарист, к слову, в конце выступления поблагодарил тюленей за внимание. Однако на этом музыкальные выступления для морских обитателей не закончились. В следующем году планируется привезти в Баренцево море пианино.


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