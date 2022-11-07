Экстракт корня солодки для ровного тона, ниацинамид против жирности: какие ингредиенты искать в уходовой косметике в зависимости от желаемого результата

Выбор косметики – это целая наука. Чтобы купить действительно эффективное средство, нужно не просто оценивать упаковку, а научиться читать состав. В зависимости от ваших потребностей, в косметических средствах должны быть определенные ингредиенты.

Глицерин

Это распространенный ингредиент, который встречается практически во всех средствах по уходу за кожей. Он играет роль увлажнителя, который связывает молекулы воды и удерживает их на поверхности эпидермиса. Нужно учитывать, что сам по себе глицерин не генерирует влагу, а берет ее из внешней среды. Поэтому рекомендуется наносить глицериновые кремы, находясь во влажных помещениях. В противном случае, глицерин будет вытягивать воду из глубоких слоев кожи.

Экстракт корня солодки

Это мощный отбеливающий ингредиент, который часто встречается в составе кремов, предназначенных для борьбы с веснушками, пигментными пятнами и постакне. Также корень солодки помогает делать шрамы менее заметными. Правда, средства с этим компонентом, лучше не использовать летом, когда на кожу воздействуют агрессивные солнечные лучи. Иначе пигментация может усугубиться. Кроме того, не забывайте, что нужно найти причину проблемы и попытаться устранить ее в корне.

Цинк

Это вещество обладает сильным противовоспалительным действием, поэтому оно практически всегда входит в состав средств против прыщей. А еще его добавляют в кремы для жирной кожи. Если ваша кожа сухая, но прыщи все равно имеются, средства с цинком нужно наносить точечно, так как есть риск еще сильнее пересушить кожу.

Сквалан

Это сильный увлажнитель, который по своей структуре практически идентичен естественным увлажняющим липидам, которые вырабатывает сама кожа, когда она в здоровом состоянии. Это просто идеальный вариант для всех типов кожи, так как он не провоцирует чрезмерную жирность и не закупоривает поры. Кроме того, он немного уплотняет кожу и усиливает ее защитные функции.

Аллантоин

Этот ингредиент выполняет защитные и кондиционирующие функции. Это отличный вариант, если нужно успокоить раздраженную кожу после пилинга или экстремальных условий. Он хорошо напитывает кожу и восстанавливает ее защитный барьер. А еще средства с аллантоином хороши в качестве базы под макияж, так как они способствуют выравниванию текстуры эпидермиса.

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Витамин Е

Его не зря называют витамином молодости. Во-первых, это мощный антиоксидант, который нейтрализует токсины и свободные радикалы, которых так много в окружающей среде, а также в организме. Во-вторых, это отличный увлажнитель, который смягчает кожу и препятствует образованию морщин и даже разглаживает уже имеющиеся. В летнее время средства с витамином Е можно использовать для защиты от агрессивных солнечных лучей.

Глюконолактон

Это вещество является одной из форм альфа-гидроксикислоты, которая действует как химический эксфолиант. То есть этот компонент отшелушивает ороговевшие частицы кожи. Но, в отличие от многих других кислот, он не вызывает раздражения. Подобные средства обязательно используется в комплексном лечении акне.

Ниацинамид

Никотиновая кислота обладает множеством преимуществ для кожи. Она обладает противовоспалительным действием и может действовать как антиоксидант. Кроме того, ее часто используют для устранения пигментации. При регулярном применении ниацинамид может регулировать выработку жира, поэтому это хороший ингредиент для кожи, склонной к акне.

Гликолевая кислота

Это альфа-гидроксикислота, которая, по сути, удаляет верхний слой мертвых клеток кожи, которые уже являются омертвевшими и огрубевшими. Благодаря этому эпидермис получает больше кислорода, усиливается местное кровообращение. Также гликолевая кислота ускоряет регенерацию тканей.

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Салициловая кислота

Это вещество в разной концентрации используется в средствах для борьбы с прыщами, так как обладает сильнейшими антисептическими свойствами. Кроме того, салициловая кислота оказывает отшелушивающее действие и способствует обновлению кожи на клеточном уровне.

Гиалуроновая кислота

Несмотря на то, что это кислота, она не обладает отшелушивающими свойствами. По своей консистенции и действию это вещество очень схоже с глицерином. То есть гиалуронку добавляют в косметические средства в качестве увлажняющего ингредиента. Она придает коже упругость, разглаживает морщины, делает цвет более свежим и равномерным. Кроме того, это экстренная помощь для обезвоженной кожи.

Стоит отметить, что гиалуроновая кислота вырабатывается клетками кожи. Но с возрастом способность к ее синтезу уменьшается. Поэтому гиалуронку чаще добавляют в средства для ухода за увядающей кожей.

Ретиноиды

Ретиноиды – это общий термин для всех продуктов с витамином А. Все ретиноиды улучшают обменные процессы в клетках кожи. Они также хорошо удаляют пигментацию, поэтому их часто используют в средствах от постакне. Это мощный омолаживающий компонент который способствует разглаживанию морщин и повышению упругости кожи.

Керамиды

Это увлажняющие ингредиенты, аналогичные тем, что входят в состав естественного кожного барьера. Они могут очень хорошо увлажнять кожу. Особенно важны для применения в холодное время года.