 

Le Figaro – ради вступления в НАТО Швеция меняет отношение к курдам

07.11.2022, 1:08, Разное
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Стокгольм долгое время поддерживал курдов, но этот вопрос стал краеугольным камнем в решении Турции дать или не дать добро на вступление Швеции в НАТО. Так что новое правительство страны решило сменить тон и дистанцироваться от курдского ополчения, пишет Le Figaro.


AP

Министр иностранных дел Швеции заявил, что его страна должна «держать дистанцию» от курдского ополчения, пишет Le Figaro. Через несколько дней премьер-министр Швеции собирается посетить Турцию в надежде, что Анкара даст добро на вступление его страны в НАТО. «Мы считаем, что есть сомнения и проблемы в отношении тех, кто вредит нашим отношениям с Турцией», — заявил министр.

Автор статьи напоминает, что Швеция и Финляндия стремятся вступить в НАТО, но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган блокирует их инициативу, обвиняя эти страны в том, что они защищают курдскую оппозицию, которую Турция считает террористами. Чтобы разрешить эту ситуацию, страны в июне на саммите НАТО подписали меморандум, который в том числе касался выдвигаемых Анкарой требований об экстрадиции.

И если раньше Швеция высказывала поддержку курдскому ополчению, то новое правительство сменило тон. В частности, нынешний министр иностранных дел Швеции заявил, что между курдским ополчением и Рабочей партией Курдистана, которую в ЕС считают террористической организацией, слишком тесная связь.

На данный момент 28 из 30 стран НАТО одобрили принятие в альянс Швеции и Финляндии. Слово остаётся за Турцией и Венгрией, напоминает Le Figaro.

 


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