Мнение: Писатели не знают жизни

По случаю воскресенья продолжаем нашу традиционную рубрику “Рассказы Вадима Ольшевского” – нашего общего любимца, современного Довлатова, по совместительству профессора математики в американском университете. Сегодня – очередной шедевр, с пылу с жару, прямо из его Фейсбука!

“ДЭЙЗИ КАРЕНИНА

Сегодня в русском магазине я натолкнулся на своего коллегу, ирландца Джо. Джо в русском магазине? Это что-то новенькое. Увидев меня, Джо вначале немного смутился. Он был не один, а с очень красивой девушкой.

– Вадим, – сказал Джо после паузы, – хочу познакомить тебя со своей новой женой, Алиной.

– Очень приятно, – сказал я.

– Очень приятно, – сказала Алина.

– Алина из Санкт-Петербурга, – сообщил мне Джо.

– Алина, – сказал я, – позвольте выразить вам всю глубину моего к вам уважения. Уважения, сострадания, преклонения и восхищения.

Говоря это я видел, что глаза Алины, в свою очередь, наполняются ответным пониманием.

– Продолжайте, пожалуйста, – улыбнулась Алина, – вы очень хорошо все это формулируете.

Джо тоже улыбался.

– Дело в том, – продолжал я, – что выйти замуж за Джо, вынести этого дотошного, желчного человека могла лишь очень цельная личность, личность склонная к самопожертвованию. Личность глубокая, наделенная бесконечным терпением.

– Это да, – вздохнула Алина, – что тут говорить! Все было бы ничего, если бы Джо был бы пощедрее.

Джо недовольно покосился на нее, и сменил тему: “Вадим, а тебе нравится Лев Толстой? Только честно?”

– Ничё так, – ответил я, – а почему ты спрашиваешь?

– А мы вчера посмотрели фильм, – ответил Джо. -Анну Каренину.

– И как? – спросил я.

– Костюмы красивые, – вздохнула Алина. – Я бы себе такие платья купила…

– Дешевая примитивная мелодрама, – поправил ее Джо, – мелодрама с попыткой протащить под личиной банального дешевого женского сюжета примитивное занудное философствование.

– Первая упомянутая компонента, – продолжал свою мысль Джо, – компонента мыльной оперы, достаточно банальна.

– Вторая же компонента, – гнул Джо свою линию, – компонента философская, никак не клеится с первой, и своей беспомощностью тоже производит удручающее впечатление.

– Позвольте с вами не согласиться, – с удовольствием вступил в разговор Сема, владелец магазина. Он как раз за кассой стоял.

– Там и первая часть тоже достаточно беспомощная, – заявил Сема. – Анна замужем за Карениным. Который работает в администрации президента и видит Путина раз в неделю. У Каренина трехэтажный дом в центре Москвы, особняк в Сочи. У него яхта. У него связи! Но Анна встречает какого-то непонятного Вронского, у которого всего лишь какой-то мелкий бизнес. На которого в любую минуту могут наехать. И что она, бросит Каренина и уедет с этим нищебродом Вронским за границу? Чушь! Не верю!

– Потом Анна и Вронский возвращаются в Москву, – продолжал Сема. – И от Анны отворачивается все общество. Отворачивается? Да не смешите мои тапочки! Из-за чего отворачивается? Из-за того, что она дура? Так они же все дуры! Никто от них не отворачивается! У них же в Москве в администрации президента у всех куча женщин, и они меняются каждый месяц! Никто об этой Анне не помнит уже!

– А потом она бросается под поезд, – смеется Сема. – Русская девушка под поезд? Из-за чего? Да она лучше накрасится, наденет платье от Кардена и нового олигарха себе с Рублевки подцепит. Совсем этот Толстой не понимал русской жизни!

– А “Великий Гэтсби” вам нравится? – спросила меня Алина, – мы вчера два фильма посмотрели, один за другим

– Ничё так, – ответил я.

– Гэтсби? – переспросил Джо, – я все никак не пойму, из-за чего уже 100 лет столько шума. Характеры примитивные, клише. Этот злодей, тот романтик, она пустая легкомысленная дамочка. А сюжет? Тоже одно клише на другом. Стереотип на стереотипе. Фитцджеральд сел и в один присест написал плоский бульварный романчик, наскоро собрав его из литконструктора. И как плохо собрал! Не понимаю!

– Позвольте мне вас поддержать, – поддержал Сема Джо. – Нелепая, совершенно не жизненная история. Этот Гэтсби связался с крупным бизнесом, заработал миллиарды. Он наверняка уже кучу людей в 90-х убил. И у него баб уже было немерено! Он стал садистом и социопатом! И он что, помнит эту Дейзи из своей молодости? Чушь!

– Хорошо, допустим, – улыбнулся Сема. – Мало ли что! Но он тогда подошлет к ней своих помощников, выйдет на нее. Пригласит ее к себе на яхту. И она побежит. Побежит! А Гэтсби что? Он там балы на всю Москву закатывает, чтобы Дейзи к нему случайно как бы зашла. Кто так делает вообще? Он же, наверное, к Путину вхож! Зачем же он ее обхаживает осторожно так, намеками? Не смешите мои тапочки! Если ты бабе не скажешь прямо, что ты хочешь ее трахнуть, она тебя не поймет. Презирать будет. Не поверит в серьезность намерений.

– Таких людей, как у этого Фицджеральда, – заключил Сема. – У нас в России нет! И в Америке нет. Поверьте мне! Люди так себя не ведут!

– Не знаю, – сказала Алина и посмотрела на Джо. – Не знаю. В принципе, я согласна, что в жизни все проще. Но кто сказал, что в книжках должно быть как в жизни? Можно же помечтать! И платья там тоже очень красивые были (ВАДИМ ОЛЬШЕВСКИЙ)

Мои извинения тем согражданам, кто все эти фамилии – Толстой, Фицджеральд, Гэтсби – слышит первый раз.