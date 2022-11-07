«Тело Христово»

20-летний Даниэль выходит на свободу из колонии, где испытал духовное перерождение – так начинается польский фильм «Тело Христово» («Boże Ciało»), который рыбинский киноклуб «Современник» выбрал для своего очередного заседания. Что дальше?

Не спешите, не стоит раскрывать ни весь сюжет, ни даже его завязку. Чем меньше мы знаем о содержании картины, тем интересней её смотреть.

Достаточно сообщить несколько справочных данных. Например, то, что режиссеру Яну Комасе («Город 44», «Зал самоубийц») не было ещё сорока лет, когда он поставил эту напряжённую социально-нравственную драму по сценарию Матеуша Пацевича. Понятно, их имена, да и названия двух фильмов ничего не говорят российскому зрителю. Тут надо добавить, что их работа получила 10 (!) призов на 44-м Польском кинофестивале в г. Гдыне – за лучшую режиссуру, лучший сценарий и т. д. Что исполнитель главной роли Бартош Беленя отмечен премией Польского радио. Причём мировая премьера фильма состоялась на 76-м МКФ в Венеции, после чего он был показан на 44-м МКФ в Торонто. В 2020 году номинировался на «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке», а также на 33-ю премию Европейской киноакадемии как лучший фильм, лучшая режиссура, лучший сценарий, лучшая мужская роль. Недаром он получил признание как мировой критики (98% положительных рецензий), так и публики (рейтинг 7,6).

Авторы задаются вопросом об истинной вере и возможности второго шанса для каждого человека. Эти вопросы адресованы нам, зрителям. В частности, тем, кто придёт в среду, 9 ноября, в 18 часов в ОКЦ.

Борис Крейн