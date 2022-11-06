Дедовские плачи: традиции и запреты 7 ноября
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
ИСТОРИЯ
Название праздника “Дедовские плачи” связано с народной приметой — в этот день, как правило, уже идут осадки, дождь
или снег. В этот день вспоминали умерших друзей и членов семьи, оплакивая их
вместе с природой.
Православные чтят
память святой Тавифы. За свою недолгую жизнь она помогла многим вдовам, сиротам
и беднякам. Апостол Петр даровал ей вторую жизнь, чтобы она могла продолжить
праведное дело.
ТРАДИЦИИ И
ПРИМЕТЫ
В этот день принято
ходить на кладбище, чтобы подготовить могилы близких к зиме.
Стол накрывали
блюдами, которые любил умерший.
Если сильно
завывает ветер, то значит хорошая погода будет не скоро.
Следовало начать
утро с молитвы, чтобы решение проблемы пришло в течение дня.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
7 НОЯБРЯ
На Дедовские плачи женщинам
запрещалось плакать в подушку, чтобы не накликать несчастие.
Лучше отказаться
в этот день от вредных привычек, иначе будет причинен двойной вред здоровью.
Нельзя 7 ноября
начинать без плана. Строго следуя списку, день будет успешным и наполненным.
Смотреть комментарии → Комментариев нет