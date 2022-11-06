 

Дедовские плачи: традиции и запреты 7 ноября

06.11.2022, 23:56, Разное
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ИСТОРИЯ

Название праздника “Дедовские плачи” связано с народной приметой — в этот день, как правило, уже идут осадки, дождь
или снег. В этот день вспоминали умерших друзей и членов семьи, оплакивая их
вместе с природой.

Православные чтят
память святой Тавифы. За свою недолгую жизнь она помогла многим вдовам, сиротам
и беднякам. Апостол Петр даровал ей вторую жизнь, чтобы она могла продолжить
праведное дело.

ТРАДИЦИИ И
ПРИМЕТЫ

В этот день принято
ходить на кладбище, чтобы подготовить могилы близких к зиме.

Стол накрывали
блюдами, которые любил умерший.

Если сильно
завывает ветер, то значит хорошая погода будет не скоро.

Следовало начать
утро с молитвы, чтобы решение проблемы пришло в течение дня.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
7 НОЯБРЯ

На Дедовские плачи женщинам
запрещалось плакать в подушку, чтобы не накликать несчастие.

Лучше отказаться
в этот день от вредных привычек, иначе будет причинен двойной вред здоровью.

Нельзя 7 ноября
начинать без плана. Строго следуя списку, день будет успешным и наполненным.


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