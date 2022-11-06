 

Мнение: Ваша русская ЧВК

06.11.2022, 22:55, Разное
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Однако, жуть-то какая. Я когда увидел – у меня глаза на лоб. Ладно, старая кошелка Вика, под которой прогибается пол, с безумными глазами исполняет, мягко говоря, крайне сомнительную песню со всем дурацким пафосом – понятно, она иначе не умеет. Но зал-то… э-эээ… подпевает обнявшись. “Наша русская ЧВК!”

Во-первых, она не ваша, а Пригожина. Для вас же написали русским языком – ЧАСТНАЯ военная компания! Вы все, обнявшиеся придурки, какое к ней отношение имеете? Во-вторых, ЧВК в России запрещены по закону. И наконец – главное: с чего?? Что такого сделала вам “чвк”, что вы там из штанов выпрыгиваете?

Но охренительна в принципе вся эта экспансия Пригожина в публичное пространство. Открыл в Питере ЧВК-Центр, Вика Цыганова написала “Гимн ЧВК”, набрал в эту ЧВК уже чуть не 40 тыс. человек, вооруженных отнюдь не только стрелковым оружием… Интересно, а своя авиация у них уже есть?

Полный развал. И очень нехороший намек. Похоже, всю страну хотят превратить в “русскую ЧВК” – ЧАСТНУЮ военную компанию, откуда, как известно, хрен уволишься. Но почему они так радуются, что их передают в частную собственность? Хозяина нашли?

Смешно будет, когда эту ЧВК окончательно сформируют… и продадут американцам. Или китайцам – кто больше даст. Частная же. Хитрый план, без сомнения, именно такой.

UPD. В оправдание всему этому сатанинскому шабашу пишут – надо обратить внимание, что съемка происходит в “Сималэнде”. То есть в зале, слава богу, не обычные, пришедшие “с улицы” люди – а сотрудники крайне своеобразной и скандальной компании Сима-лэнд, построенной по принципу секты.
Отлегло! Сектанты, понятно, будут качаться под что угодно – лишь бы им отмашку дали. Не будешь качаться – уволят. Откуда сразу делаем вывод – все нормальные люди с достоинством из такой компании уже ушли, кто остался – те и качаются.

Источник: Размышления вольного социолога


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