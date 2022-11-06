Папа Римский Франциск признался в любви к русскому и украинскому народам

Папа Римский Франциск заявил, что любит русский и украинский народы и подтвердил, что Святой престол делает необходимое для мирного разрешения украинского кризиса.

«Я высоко ценю русский народ, российский гуманизм. Достаточно подумать о Достоевском, который до сих пор вдохновляет нас на христианство. Я питаю любовь к русскому народу и также к украинскому народу», – сообщил понтифик в ходе пресс-конференции на борту самолета на пути в Рим по завершении своей апостольской поездки в Бахрейн, информирует РИА «Новости».

Понтифик заявил, что находится «между двумя народами, которые любит».

Он вновь напомнил, как на следующий день после начала боевых действий в Украине он посетил российское посольство в Ватикане, как выражал свое желание поехать в Россию, как дважды беседовал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Папа Франциск с болью отметил жестокость, которая проявляется во время боевых действий. При этом он подчеркнул, что «жестокость не свойственна русскому народу».

Ранее папа Римский Франциск в речи-размышлении о ситуации в Украине вместо традиционной проповеди «Ангелу небесному» заявил, что президентам РФ и Украины необходимо положить конец конфликту и перейти к мирному диалогу.

—