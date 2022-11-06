 

Папа Римский Франциск признался в любви к русскому и украинскому народам

06.11.2022, 22:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Папа Римский Франциск заявил, что любит русский и украинский народы и подтвердил, что Святой престол делает необходимое для мирного разрешения украинского кризиса.

«Я высоко ценю русский народ, российский гуманизм. Достаточно подумать о Достоевском, который до сих пор вдохновляет нас на христианство. Я питаю любовь к русскому народу и также к украинскому народу», – сообщил понтифик в ходе пресс-конференции на борту самолета на пути в Рим по завершении своей апостольской поездки в Бахрейн, информирует РИА «Новости».

Понтифик заявил, что находится «между двумя народами, которые любит».

Он вновь напомнил, как на следующий день после начала боевых действий в Украине он посетил российское посольство в Ватикане, как выражал свое желание поехать в Россию, как дважды беседовал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Папа Франциск с болью отметил жестокость, которая проявляется во время боевых действий. При этом он подчеркнул, что «жестокость не свойственна русскому народу».

Ранее папа Римский Франциск в речи-размышлении о ситуации в Украине вместо традиционной проповеди «Ангелу небесному» заявил, что президентам РФ и Украины необходимо положить конец конфликту и перейти к мирному диалогу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08.21 / Дочь убитого мэра Кременчуга Бабаева: Мы не можем добиться приговора. Семь лет нас перебрасывают от одного суда в другой по всей Полтавской области

23.11.21 / Создана технология, позволяющая видеть сквозь стену

18.02.21 / Порошенко: Владимир Александрович, завтра на СНБО можете ввести санкции против “террориста” Порошенко

04.08.20 / В США упали три воздушных шара с туристами

18.06.22 / Сечин назвал Россию Ноевым ковчегом мировой экономики

13.01.22 / Польшу предостерегли от судьбы Украины

11.02.21 / Европарламент призвал приостановить запуск БелАЭС

23.05.21 / В центре Москвы потушили пожар

26.04.21 / Ледоход повредил набережную Амура в Благовещенске

12.06.22 / Ким Чен Ын выразил полную поддержку России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика