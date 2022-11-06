 

Елисейский дворец объявил о планах ускорить движение Франции к зеленой экономике

06.11.2022, 22:44, Новости дня
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Франция планирует ускорить продвижение к зеленой экономике благодаря развитию возобновляемых источников энергии, расширению числа АЭС и переходу на электромобили, заявили в Елисейском дворце.

В преддверии выступления президента Франции Эммануэля Макрона на 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27), которая пройдет в египетском Шарм-эш-Шейхе, в администрации президента Франции заявили, что обсуждаемый в парламенте республики закон об ускорении внедрения возобновляемых источников энергии позволит вдвое увеличить темпы экологического перехода, даст возможность определить новые районы размещения солнечных батарей в индустриальных зонах, вдоль автодорог и на объектах железнодорожной сети, передает ТАСС.

Перечень предлагаемых мер включает также увеличение количества АЭС и реновацию жилого фонда с целью экономии электроэнергии. Кроме того, в администрации президента Франции запланировали, что к 2035 году рынок новых автомобилей в стране будет состоять исключительно из электромобилей, производство которых возрастет до 2 млн в год.

Помимо этого, власти Франции планируют, что к 2050 году ветроэлектрические установки в море станут ключевым источником возобновляемой энергии во Франции. Также в Елисейском дворце утверждают, что до конца десятилетия в стране будет высажен 1 млрд деревьев.

В администрации президента Франции подчеркнули приверженность целям Парижских соглашений по климату, в том числе соблюдения предела повышения мировой температуры в среднем на уровне 1,5 градуса Цельсия.

Напомним, в сентябре спрос на дрова во Франции вырос на 50%.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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