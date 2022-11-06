 

New York Times: Компания Twitter введет плату за подтверждение подлинности учетной записи в соцсети после выборов в США

06.11.2022, 22:44, Новости дня
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Американская компания Twitter приняла решение не вводить плату за подтверждение подлинности учетной записи в социальной сети до проведения промежуточных выборов в США 8 ноября, сообщило издание The New York Times.

По имеющимся у издания сведениям, ряд сотрудников компании в служебной переписке выразили обеспокоенность по поводу того, что значительное число пользователей будет иметь возможность приобрести значок верификации и распространять недостоверную информацию перед выборами, передает ТАСС.

В компании сообщили о решении перенести запуск платной верификации учетной записи в социальной сети на 9 ноября, после завершения промежуточных выборов в США.

В пятницу стало известно, что компания Twitter рассматривает возможность монетизации некоторых функций своей платформы, в том числе планируется ввести плату за отправку личных сообщений знаменитым пользователям социальной сети.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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