New York Times: Компания Twitter введет плату за подтверждение подлинности учетной записи в соцсети после выборов в США

Американская компания Twitter приняла решение не вводить плату за подтверждение подлинности учетной записи в социальной сети до проведения промежуточных выборов в США 8 ноября, сообщило издание The New York Times.

По имеющимся у издания сведениям, ряд сотрудников компании в служебной переписке выразили обеспокоенность по поводу того, что значительное число пользователей будет иметь возможность приобрести значок верификации и распространять недостоверную информацию перед выборами, передает ТАСС.

В компании сообщили о решении перенести запуск платной верификации учетной записи в социальной сети на 9 ноября, после завершения промежуточных выборов в США.

В пятницу стало известно, что компания Twitter рассматривает возможность монетизации некоторых функций своей платформы, в том числе планируется ввести плату за отправку личных сообщений знаменитым пользователям социальной сети.

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