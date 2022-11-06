Космический пучок, низкий хвостик и макси-бант: быстрые и модные прически на короткие и средние волосы

Когда женщине хочется подстричь волосы покороче, она не может не начать сомневаться в правильности такого решения. Ведь придется ежедневно ходить с одной и той же прической. На самом деле, бояться нечего. В этой статье предложены несколько вариантов причесок для коротких и средних волос.

Низкий пучок

Если говорить о прическе, которую чаще всего можно встретить на всех типах волос в этом сезоне, то это низкий пучок. С пробором или без, она смотрится просто, но стильно.

Высокий гладкий узел

Небрежные прически остались в прошлом, не сомневайтесь. Идеально зачесанные назад волосы или же с заметным пробором — это тренд. Хорошо закрепленный высокий пучок и четко очерченный пробор на одну сторону — звездное сочетание для любого торжественного случая и на каждый день.

Короткие волосы с высоким пучком средней длины

Если вам не нравится то, что ваши передние пряди закрывают лицо, лучше всего собрать их в высокий пучок. Если у вас есть челка, это тоже не проблема.

Два космических пучка

Если вы ищете оригинальность и комфорт в одной прическе, у стилистов есть предложение. Два высоких пучка — одна из самых популярных причесок в этом сезоне. С возвращением тенденций 2000-х годов этот вариант становится на повестку дня и является прекрасным решением для различных мероприятий.

Низкий хвост на коротких волосах

Очень простой и очень эффективный способ укладки коротких волос — простой низкий хвост. Независимо от того, пользуетесь ли вы гелем или лаком для волос, обязательно сделайте пробор там, где вам больше всего нравится, и аккуратно соберите волосы назад с помощью расчески. Соберите хвост резинкой и закрепите пряди, которые могут выбиваться, невидимками.

Конский хвост с бантиком на коротких волосах

Если у вас тонкие волосы , лучшее, что вы можете сделать, это добавить аксессуары размера XL, подобные огромному банту. Собираете ли вы волосы в конский хвост или пучок, бантик придаст эффект. Ярко, броско, оригинально!

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Заколка на коротких волосах

Быстро и стильно? Эта прическа собирает ваши волосы эффектной заколкой каждое утро, когда вам необходимо тратить минимум времени. Один совет: оставляйте передние пряди распущенными, чтобы получить оригинальный образ 2000 года.

Ставка на невидимки

Если и есть аксессуар, который мы не перестаем видеть в различных стилях причесок, то это невидимки. На сегодняшний день: чем больше, тем лучше.

Короткие волосы с «мокрым эффектом»

У вас намечается мероприятие? Тогда у вас есть решение, чтобы придать своим волосам свежий вид, который также снова в тренде. То есть, «мокрый эффект», которого легко добиться дома с помощью геля и расчески.